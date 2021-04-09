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Giriş Tarihi: 9.4.2021 22:51 Son Güncelleme: 9.4.2021 22:52

hangi kanalda? maçı ne zaman, saat kaçta?

Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? İspanya La Liga El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

’nın 30. Haftası mücadelesine sahne olacak. Bir dönem ’nun, Barçalı yıldız ile kozlarını paylaştığı el clasico mücadelesi ’in ev sahipliğinde bir kez daha oynanacak. İspanya La Liga’da son 5 maçını namağlup tamamlayarak 65 puanla 2. sırada yer alan , yine son 5 maçında 3 galibiyet 2 beraberlikle 63. Puan elde ederek 3. sırada bulunan Real Madrid karşısında deplasmandan 3 puanla dönmenin hesabını yapıyor. Dünya futbolunun efsaneleşen el clasico mücadelesini izlemek ve heyecanlı anlara ortak olmak isteyen futbolseverler hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına yoğun olarak yanıt arıyor. Merak edilen Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Dünya futbolunun en prestijli liglerinden olan İspanya La Liga'da 30. Hafta, efsanevi el clasico maçına sahne oluyor. Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Barcelona, ligde kendisini 3. Sırada yakında takip eden Real Madrid'e konuk oluyor. Atletico Madrid'i ilk sıradan düşürmeyi hedefleyen Messi'li Barça, Real Madrid deplasmanından 3 puanla dönmenin ve efsane el clasico tarihine bir galibiyet daha yazdırmanın peşinde. Öte yandan mücadeleyi izlemek ve devlerin savaşına tanık olmak isteyen sporseverler Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor.

REAL MADRID BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga 30. Hafta Real Madrid Barcelona maçı canlı yayın kanalı ile el clasico maçının tarih ve saat detayları şöyle;



Real Madrid - Barcelona el clasico mücadelesi 10 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 22.00'da başlayacak. Alfredo di Stefano Stadı, Madrid'de oynanacak karşılaşma S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD kanallarında yayınlanacak.

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İki takım arasında ilk olarak 1902 yılında oynanan maçla başlayan tarihi rekabette, ligde 181, tüm kulvarlarda ise 278 karşılaşma yapıldı.



Lig maçlarının 74'ünü Real Madrid, 72'sini Barcelona kazanırken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı. Tüm kulvarlarda oynanan karşılaşmalarda ise Katalan temsilcisi 115, Real Madrid 101 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 62 maçta kazanan taraf olmadı.

GÖZLER MESSİ'DE OLACAK

El Clasico'da Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, istatistikleriyle öne çıkıyor.



Real Madrid'e karşı 44 kez sahada yer alarak El Clasico'da en çok forma giyen Barcelonalı futbolcu unvanının sahibi 33 yaşındaki Messi, söz konusu maçlarda Real Madrid filelerini 26 kez havalandırdı.

Bu gollerin 18'ini lig mücadelelerinde atan Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, İspanya Süper Kupa'da ise 6 kez Real Madrid'e karşı gol sevinci yaşadı.



LA LİGA'DAN KAPADOKYA MANZARALI EL CLASİCO TANITIMI

La Liga, dünyanın dört bir yanında izlenen El Clasico öncesi yayımladığı tanıtım videosunda, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı, sıcak hava balonu üzerinde, tarihi Peribacaları manzarası eşliğinde, Real Madrid ve Barcelona bayraklarının dalgalandığı görüntülerle paylaşmıştı.

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Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? İspanya La Liga El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?
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