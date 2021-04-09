Trabzonspor Rize'de galibiyet peşinde!

11'DE 3 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR



Trabzonspor'da Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Nwakaeme ile omzundaki sakatlık geçmeyen Afobe'nin yanı sıra, uzun süreli sakatlıklarının ardından takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in kadroda yer almaları beklenmiyor.

Bordo-mavililerde kart cezalarını tamamlayan Abdulkadir Parmak ile Edgar Ie'nin yanı sıra sakatlıkları düzelen Berat Özdemir ve Kamil Ahmet Çörekçi de forma giyebilecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son Hes Kablo Kayserispor maçının 11'inde değişikliğe giderek savunmada Hosseini'nin yerine cezasını tamamlayan Edgar'a, orta sahada Baker'in yerine cezasını tamamlayan Abdulkadir Parmak'a, ayrıca sakatlığı bulunan Nwakaeme'nin yerine de Yusuf'a forma vermesi bekleniyor.