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Giriş Tarihi: 9.4.2021 10:47

Rize'de galibiyet peşinde!

Trabzonspor Rize'de galibiyet peşinde!

’in 34’üncü haftasında yarın (10 Nisan) deplasmanda ’a konuk olacak , bu karşılaşmayı kazanıp iki maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor.

Süper Lig'de çıktığı son iki maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer bu karşılaşmayı kazanarak iki maçlık galibiyet hasretine son verip yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

11'DE 3 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor'da Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Nwakaeme ile omzundaki sakatlık geçmeyen Afobe'nin yanı sıra, uzun süreli sakatlıklarının ardından takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in kadroda yer almaları beklenmiyor.

Bordo-mavililerde kart cezalarını tamamlayan Abdulkadir Parmak ile Edgar Ie'nin yanı sıra sakatlıkları düzelen Berat Özdemir ve Kamil Ahmet Çörekçi de forma giyebilecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son Hes Kablo Kayserispor maçının 11'inde değişikliğe giderek savunmada Hosseini'nin yerine cezasını tamamlayan Edgar'a, orta sahada Baker'in yerine cezasını tamamlayan Abdulkadir Parmak'a, ayrıca sakatlığı bulunan Nwakaeme'nin yerine de Yusuf'a forma vermesi bekleniyor.

40'INCI RANDEVU

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Rize'de oynanacak maçla ligde 40'ncı kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 39 maçın 26'sı bordo-mavililerin üstünlüğüyle tamamlanırken, Çaykur Rizespor ise 5 kez kazandı. 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 83 gol kaydederken, kalesinde 32 gol gördü. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmadan Trabzonspor, 2-1 galip ayrılmıştı.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin muhtemel 11'i şöyle: Uğurcan - Hüseyin, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Ekuban, Bakasetas, Yusuf, Djaniny

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Trondsen, Afobe, Nwakaeme

CEZALI: Yok

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Trabzonspor Rize'de galibiyet peşinde!
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