Trabzonspor'a transferde Youssouf Sabaly müjdesi

Sabaly cephesinin önemli bir adım atarak imza parasından 250 bin Euro indirdiği, Trabzonspor'un ise bedeli 1.5 milyon Euro'ya düşürmek için pazarlıklara yeniden başladığı öğrenildi.

ABDULLAH AVCI ÇOK İSTİYOR

Avcı'nın, şartlar oluşması halinde kaçırılmaması gerektiğini vurguladığı Sabaly'nin bonservis bedelinin olmaması ve hem sağ hem de sol bekte oynayabilmesi bordo-mavili kulübün iştahını kabartıyor.