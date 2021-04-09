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Giriş Tarihi: 9.4.2021 12:38

Başkan adayı koronavirüse yenik düştü!

İHA
Yeni Malatyaspor Başkan adayı Şevket Salik koronavirüse yenik düştü!

’nın tanınan işadamlarından olan ve ’da başkan adalığını açıklayan yakalandığı korona virüse (Covid-19) yenik düşerek hayatını kaybetti.

Yeni Malatyaspor'da başkan adaylığını açıklayarak kulüp başkanlığına talip olan 52 yaşındaki işadamı Şevket Salik, bir süre önce korona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşınca Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Salik burada yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Yaklaşık 1 haftadır yoğun bakımda tedavisi devam eden Salik'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

3 çocuk babası Salik'in cenazesi ise Malatya Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazın ardından gözyaşları arasında defnedildi.

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Yeni Malatyaspor Başkan adayı Şevket Salik koronavirüse yenik düştü!
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