138 milyon uçtu gitti!

Bu sezon puan primlerinde 36 milyon TL’yi rakiplere bırakan Kanarya’nın, Koç dönemindeki kaybı 138 milyon TL’ye ulaştı
Fenerbahçe bu sezon 32maçta 19 galibiyet, 6 beraberlikve 7 yenilgi alırken,toplamda 96 milyon TL puanprimi kazanma hakkı olmasınarağmen 60 milyon TL'dekaldı. Mali sorunları aşmakiçin yönetim her yolu denerken,kaçan galibiyetler takımınmali anlamda feraha ermesinede engel oldu. Geçtiğimiz sezonligi 7. bitiren ve 53 milyon TLpuan primini kasasına koyamayansarı-lacivertliler, AliKoç'un 3 yıllık başkanlığında138.5 milyon TL'yi elinin tersiyleitti. Şampiyonluk halindekasasına 20 milyon TL ekstraprim girmesini sağlayacakF.Bahçe, Malatya'da kaybedilenpuanla birlikte bu paradan dauzaklaştı.