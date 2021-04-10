138 milyon uçtu gitti!

Fenerbahçe bu sezontoplamda 96 milyon TL puanprimi kazanma hakkı olmasınarağmen 60 milyon TL'dekaldı. Mali sorunları aşmakiçin yönetim her yolu denerken,kaçan galibiyetler takımınmali anlamda feraha ermesinede engel oldu.sarı-lacivertliler, AliKoç'un 3 yıllık başkanlığında138.5 milyon TL'yi elinin tersiyleitti. Şampiyonluk halindekasasına 20 milyon TL ekstraprim girmesini sağlayacakF.Bahçe, Malatya'da kaybedilenpuanla birlikte bu paradan dauzaklaştı.