Belhanda'ya sürpriz transfer teklifi! Galatasaray gönderdi ama İstanbul'da kalıyor

Son dakika... Galatasaray'ın flaş bir kararla kontratını tek taraflı sonlandırdığı Belhanda'nın yeni sezonda hangi takıma imza atacağı merak konusu. Bonservisi elinde olan ve bedelsiz olarak yeni takıma imza atacak Faslı yıldız için birçok kulüp atağa geçti. Yunan basını, tecrübeli orta saha için 3 kulübün kıyasıya bir yarış içinde olduğunu yazdı. Bu takımlardan birinin ise Beşiktaş olduğu iddia edildi.
Yunanistan'ın Gazetta internet sitesi, Beşiktaş Kulübü'nün 31 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüştüğünü iddia etti. Siyah-beyazlıların yanı sıra Belhanda için Yunan ekibi Olympiakos ve Fransız temsilcisi Bordeaux da devrede.
Belhanda ile menajerinin teklifleri değerlendirip 1 ay içinde karar vereceği belirtiliyor. Uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve İstanbul'da düzenli bir hayatı olan Faslı oyuncunun Beşiktaş'ı tercih edebileceği yazıldı.
Haberin detaylarında, Belhanda'nın ailesinin de İstanbul'u çok sevdiği ve kurulu düzenlerini bozmak istemediği aktarıldı. Bu faktörler göz önüne alındığında yıldız futbolcunun siyah-beyazlı takıma yakın olduğu ifade edildi.
Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Sivasspor'la 2-2 kalan Galatasaray'da karşılaşmaın ardından Younes Belhanda yöneticileri ve çimi eleştirince sarı-kırmızılı kulüp Faslı oyuncunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.
Belhanda, Sivasspor maçı sonrasında, "Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz ve buradaki saha zeminine bir çare bulunması lazım. Bu şekilde istediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Koşulları görüyorsunuz, sahanın daha iyi olması lazım. Galatasaray yöneticileri bir çözüm bulmalı. Florya'daki antrenman sahamız bile buradan iyi.
Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının tutulup buranın zemininin düzeltilmesi gerekiyor. Twitter'da, İnstagram'da kendine bakacağına, medyaya bakacağına gel statla ilgilen. Bu sahada biz oynuyoruz, hafta sonu geldiğimizde bize futbol oynamak için iyi şartlar sunmaları gerek" şeklinde konuşmuştu.