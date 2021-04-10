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Giriş Tarihi: 10.4.2021 13:44 Son Güncelleme: 10.4.2021 13:45

'ın Erzurumspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

AA
Beşiktaş'ın Erzurumspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Süper Lig'in 34. haftasında lider ile kümede kalma mücadelesi veren Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesinde Beşiktaş'ın Erzurumspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Kadroda , Ajdin Hasic ve yer almadı.

Süper Lig'in 34. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Vincent Aboubakar ve Hasic'in yanı sıra, Alanyaspor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Josef de Souza da kamp kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Gökhan Töre.

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Beşiktaş'ın Erzurumspor maçı kamp kadrosu açıklandı!
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