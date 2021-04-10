Etebo’nun veliahtı Campuzano

Boca Juniors'un 24 yaşındaki ön liberosu Jorman Campuzano sarı-kırmızılıların radarında… Arjantin ekibi ile 2023 sezonu sonunda kontratı bitecek olan Kolombiyalı oyuncunun menajeri Gianluca De Franco, "Avrupa'dan bir temas var mı?Hangileri doğru?" sorusuna "Genelde isim vermeyi sevmem ama" diyerek üstü kapalı olarak teklifi doğruladı.Boca Juniors ile 56 maça çıkan Campuzano 2 gol atarken 1 kez de asist yaptı.