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Giriş Tarihi: 10.4.2021

Etebo’nun veliahtı Campuzano

Etebo’nun veliahtı Campuzano
Boca Juniors'un 24 yaşındaki ön liberosu Jorman Campuzano sarı-kırmızılıların radarında… Arjantin ekibi ile 2023 sezonu sonunda kontratı bitecek olan Kolombiyalı oyuncunun menajeri Gianluca De Franco, "Avrupa'dan bir temas var mı? Galatasaray, Benevento ve Fiorentina iddiaları çıkmıştı. Hangileri doğru?" sorusuna "Genelde isim vermeyi sevmem ama söylenen kulüplerin yoklamalar yaptığını onaylıyorum" diyerek üstü kapalı olarak teklifi doğruladı.

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Boca Juniors ile 56 maça çıkan Campuzano 2 gol atarken 1 kez de asist yaptı.

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Etebo’nun veliahtı Campuzano
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