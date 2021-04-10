Fenerbahçe'de 138 milyon TL uçtu gitti

Fenerbahçe bu sezon 32 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi alırken, toplamda 96 milyon TL puan primi kazanma hakkı olmasına rağmen 60 milyon TL'de kaldı. Mali sorunları aşmak için yönetim her yolu denerken, kaçan galibiyetler takımın mali anlamda feraha ermesine de engel oldu.