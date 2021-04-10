Galatasaray galibiyet hasret kaldı! Son 6 maçta 13 puan kayıp...

İLK DAKİKALARDA YEDLİN SAKATLANDI

Karşılaşmanın henüz 20'inci dakikasında bir pozisyonda sakatlık geçiren DeAndre Yedlin, kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Amerikalı oyuncu sahada birkaç kez kendisini denemesine rağmen zorluk çekti ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.