Galatasaray galibiyet hasret kaldı! Son 6 maçta 13 puan kayıp...

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz haftayı BAY geçen sarı-kırmızılılar, Karagümrük karşısında 1-1'lik sonuçla sahadan ayrıldı. Karagümrük karşısında oldukça zorlanan Galatasaray, ligde son 6 haftada yalnızca 1 galibiyet aldı.
Karagümrük maçının ilk yarısına baskılı ve etkili bir oyunla başlayan sarı-kırmızılılar, 9. dakikada Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak golden önce Babel'in topu elle kontrol etmesi nedeniyle gol, VAR kararıyla geçersiz sayıldı.
Bu pozisyonun ardından maça ortak olan Karagümrük, Galatasaray kalesine etkili ataklarla pozisyonlar buldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da karşılıklı golleri, mücadelenin 1-1 sona ermesine neden oldu. Galatasaray'da 79'uncu dakikada Ryan Donk, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Karagümrük karşısında alınan beraberliğin ardından son 6 haftada 13 puan kaybeden Galatasaray, bu süreçte yalnızca 1 galibiyeti Kayserispor karşısında 3-0'lık skorla almıştı.
SON 6 HAFTADA 13 PUAN KAYBI
Bu sezon geriye düştüğü maçları çeviremeyen sarı-kırmızılılar, Karagümrük karşısında da geriye düştü ve yine maçı çeviremedi. Şampiyonluk yarışında 62 puanda kalan Galatasaray, Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısında kazanması durumunda zirveden 8 puan uzaklaşmış olacak.
Son 6 haftada toplam 13 puan kaybeden Galatasaray, bu maçlarda yalnızca 1 galibiyet alabildi.
Galatasaray'ın son 6 haftada oynadığı maçlar ve skorlar şöyle:
1-2 Ankaragücü
2-2 Sivasspor
3-0 Kayserispor
3-4 Rizespor
0-3 Hatayspor
1-1 Fatih Karagümrük
İLK DAKİKALARDA YEDLİN SAKATLANDI
Karşılaşmanın henüz 20'inci dakikasında bir pozisyonda sakatlık geçiren DeAndre Yedlin, kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Amerikalı oyuncu sahada birkaç kez kendisini denemesine rağmen zorluk çekti ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.