Campuzano'nun menajeri Gianluca De Franco, "Avrupa'dan bir temas var mı? Galatasaray, Benevento ve Fiorentina iddiaları çıkmıştı. Hangileri doğru?" sorusuna "Genelde isim vermeyi sevmem ama söylenen kulüplerin yoklamalar yaptığını onaylıyorum" diyerek üstü kapalı olarak teklifi doğruladı.

Boca Juniors ile 56 maça çıkan Campuzano 2 gol atarken 1 kez de asist yaptı.