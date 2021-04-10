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Giriş Tarihi: 10.4.2021 08:36 Son Güncelleme: 10.4.2021 08:46

'dan orta sahaya sürpriz transfer: Jorman Campuzano

Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz transfer: Jorman Campuzano

'dan transfer atağı... 'un 24 yaşındaki ön liberosu Jorman Campuzano, Sarı-Kırmızılıların radarında… Kolombiyalı oyuncunun menajeri, Campuzano'yu Galatasaray'ın istediğini doğruladı. Campuzano ile ve da ilgileniyor.

Galatasaray, Boca Juniors'un 24 yaşındaki ön liberosu Jorman Campuzano'nun peşinde... Kolombiyalı oyuncunun Arjantin ekibi ile sözleşmesi 2023 sezonu sonunda bitecek.

Campuzano'nun menajeri Gianluca De Franco, "Avrupa'dan bir temas var mı? Galatasaray, Benevento ve Fiorentina iddiaları çıkmıştı. Hangileri doğru?" sorusuna "Genelde isim vermeyi sevmem ama söylenen kulüplerin yoklamalar yaptığını onaylıyorum" diyerek üstü kapalı olarak teklifi doğruladı.

Boca Juniors ile 56 maça çıkan Campuzano 2 gol atarken 1 kez de asist yaptı.

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Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz transfer: Jorman Campuzano
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