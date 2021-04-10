Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Giresun, Es-Es’e gol yağdırdı
Giriş Tarihi: 10.4.2021

Giresun, Es-Es’e gol yağdırdı

Giresun, Es-Es’e gol yağdırdı
TFF 1. Lig'de lider Giresunspor, deplasmanda ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Eskişehirspor'a gol yağdırdı: 5-0. Karedeniz ekibinin gollerini Eren, Balde (2), Hayrullah ve Himmet kaydetti. Giresun'da Milinkovic, 45'te kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Yeşil-beyazlılar bitime 5 hafta kalırken, puanını 60'a çıkararak Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaştı. Günün diğer maçında Keçiörengücü, sahasında Altınordu'yu 5-3 ile geçip puanını 49'a yükseltti. İstanbulspor ise 1-0 geri düştüğü mücadelede Tuzlaspor'u Yohou (kendi kalesine) ve Rroca'nın golleriyle 2-1 mağlup etti.

Amatör Lig mayısa ertelendi
TFF dün bir açıklama yaparak daha önce 17 Nisan'da başlatılılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in, sağlık şartları uygun olduğu takdirde mayıs ayının son haftası start almasının uygun bulunduğunu duyurdu. Yeni tedbirleri zorunlu kılan mevcut süreçte, gerek şartların elverişli olmadığı gerekse 266 takımın katılımının söz konusu olduğu organizasyonun, yeni riskler taşıdığı konusunda Sağlık Kurulu'nun görüş birliğine vardığı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak ve nereler açık? İşte hafta sonu yasağı hakkında tüm detaylar!
Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' demesi sosyal medyada tepki çekti
Son dakika: Bir il daha yüz yüze eğitim kararı aldı! İşte uzaktan eğitime geçen iller...
Son Dakika Haberi: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'nden yüz yüze eğitim açıklaması! İstanbul'da okullar kapanacak mı?
‘Doktor Kıyamet’ten çok çarpıcı Bitcoin ve kripto para yorumu!
Yaşamını yitiren Prens Philip’in sıra dışı hayatı! Hollywood filmlerini aratmıyor
Kardeşlerim'de Kenan'ın ölümü dengeleri değiştiriyor! Kardeşlerim'den soluksuz izlenecek bir bölüm geliyor...
Son dakika: Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte COVID-19 hastalarında sık görülen belirtiler
Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması panik yarattı! Üç yeni tedbir!
Canan Kaftancıoğlu erkeklerle birlikte aynı safta cenaze namazı kıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresun, Es-Es’e gol yağdırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA