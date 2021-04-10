Giresun, Es-Es’e gol yağdırdı

TFF 1. Lig'de lider Giresunspor, deplasmanda ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Eskişehirspor'agol yağdırdı: 5-0. Karedeniz ekibinin gollerini Eren, Balde (2),Hayrullah ve Himmet kaydetti. Giresun'da Milinkovic, 45'te kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Yeşil-beyazlılar bitime 5 hafta kalırken, puanını 60'a çıkararak Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaştı. Günün diğer maçında Keçiörengücü,sahasında Altınordu'yu 5-3 ilegeçip puanını 49'a yükseltti. İstanbulspor ise 1-0 geri düştüğü mücadelede Tuzlaspor'u Yohou(kendi kalesine) veRroca'nın golleriyle 2-1 mağlup etti.
Amatör Lig mayısa ertelendi
TFF dün bir açıklama yaparak daha önce 17 Nisan'dabaşlatılılması planlananBölgesel Amatör Lig'in, sağlık şartları uygun olduğu takdirde mayıs ayının son haftası start almasının uygun bulunduğunu duyurdu. Yeni tedbirlerizorunlu kılan mevcut süreçte,gerek şartların elverişliolmadığı gerekse 266 takımınkatılımının söz konusuolduğu organizasyonun, yeni riskler taşıdığı konusunda Sağlık Kurulu'nun görüş birliğine vardığı belirtildi.