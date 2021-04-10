Giresun, Es-Es’e gol yağdırdı

TFF 1. Lig'de lider Giresunspor, deplasmanda ligden düşmesi geçen hafta kesinleşenKaredeniz ekibinin gollerinikaydetti. Giresun'da Milinkovic, 45'te kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Yeşil-beyazlılar bitime 5 hafta kalırken, puanını 60'a çıkararak Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaştı. Günün diğer maçındaİstanbulspor ise 1-0 geri düştüğü mücadelede Tuzlaspor'u2-1 mağlup etti.TFF dün bir açıklama yaparak daha öncesağlık şartları uygun olduğu takdirdestart almasının uygun bulunduğunu duyurdu.organizasyonun, yeni riskler taşıdığı konusunda Sağlık Kurulu'nun görüş birliğine vardığı belirtildi.