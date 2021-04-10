Haber hattı

G.Saray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda için Beşiktaş iddiası ortaya atıldı. Yunanistan'ın Gazetta internet sitesi, siyah-beyazlıların, 31 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüştüğünü ileri sürdü.2020 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak 12 şehirden 8'inde maçlar seyircili oynanacak. Budapeşte % 100, Saint Petersburg ve Bakü 50, Amsterdam, Bükreş, Kopenhag ve Glasgow 25-33, Londra ise yüzde 25 kapasite oranında seyirciye izin verecek.durumları 19 Nisan'da belli olacak.Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, ilk kez bir sinema filminde yer almaya hazırlanıyor. İsveçli yıldız, ünlü film serisifilminde rol alacağını duyurdu.