Haber hattı

'Beşiktaş, Belhanda ile görüşüyor'
G.Saray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda için Beşiktaş iddiası ortaya atıldı. Yunanistan'ın Gazetta internet sitesi, siyah-beyazlıların, 31 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüştüğünü ileri sürdü. Habere göre, Beşiktaş'ın yanısıra Fransız ekibi Bordeaux daBelhanda ile ilgileniyor.
EURO 2020'deki sekizstada seyirci onayı çıktı
2020 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak 12 şehirden 8'inde maçlar seyircili oynanacak. Budapeşte % 100, Saint Petersburg ve Bakü 50, Amsterdam, Bükreş, Kopenhag ve Glasgow 25-33, Londra ise yüzde 25 kapasite oranında seyirciye izin verecek. Bilbao, Dublin, Münihve Roma'nın durumları 19 Nisan'da belli olacak.
Zlatan sinemanın dayıldızı olacak
Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, ilk kez bir sinema filminde yer almaya hazırlanıyor. İsveçli yıldız, ünlü film serisi Asterix veObelix'in The Middle Kingdom filminde rol alacağını duyurdu. Antivirus karakterinicanlandıracak olan 39 yaşındaki yıldızınfilmi 2022'de gösterime girecek.