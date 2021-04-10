İnançsız adamlarla yol yürünmez

Denizli ve Malatya maçları gösterdiki F.Bahçe'nin problemi teknik adam değil, oyuncukalitesi. Bu kadar kolay gol yiyip bu kadar çok pozisyonkaçıran bir takım aslında yavaş yavaş kendini de içeridenkemiriyor.Malatya maçını kazansalardı daha farklı birhava yakalayıp inanç tazeleyebilirlerdi.Bütün bunlara rağmen F.Bahçe bugünlider değilse sorumlu ciddi hakemhatalarıdır. Konya maçından beri çokciddi bir yanlış kumpası var. Golleriverilmiyor, penaltıları verilmiyor, bunakarşılık aynı pozisyonlar rakiplerine çalınıyor.Altay'ın kurtardığı penaltılarla bir süreyola devam ettiler. Malatya'da da gördük kigözünün önündekini çalamayan bir hakem veonu uyarmayan VAR hakemi vardı. İki maçta Fenerbahçeoyuncuları (Mesut-Pelkas) ambulansla sahayı terk etti,pozisyonlarda sarı kart bile çıkmadı.Ancak son dakikada F.Bahçe'ye verilmeyen penaltıBeşiktaş ya da Galatasaray için olsa Malatya maçı bitimindeen az 4 sarı kart görürlerdi. Penaltı pozisyonuna bile itirazedemeyen, kendilerine ve hakemlere karşı inançlarını yitirmişbir futbolcu grubu ile zaten yol yürüyemezsiniz.Bir takımda başarı için önceliklekadro istikrarı ve sistemin iyi oturması lazım.Yeri geldikçe her zamanvurguladığım gibi,F.Bahçe'nin kadrodakiileri uç oyuncularıyla biristikrar yakalaması mümkündeğil. Son maçabir göz atalım, Osayi ileSamatta sıfır, Valenciada vasat.F.Bahçe-Göztepemaçındabir korneratışı sonunda, daha maçın hemen başındaHalil'i 50 metre genişlikten kaçırarakgol yedi. Son maçta da skor avantajınasahipken hem de deplasmandayine bir durantop sonrasındaFofana'ya 60metre genişliktenyakalanarak beraberlikgolünüyedi.Ne bir maç kazanınca teknik direktör ne de bir gol atınca iyi santrfor olursunuz. F.Bahçe formasının ağırlığını kaldıramayacak kalitede isimler var bu kadroda,Ancak İrfan Can gibi son yılların en iyi orta saha oyuncularından birisinin Malatya'da oynadığı 45 dakikayı gördükten sonra Emre Belözoğlu'nun da yapacakları sınırlı.Teknik adamlar sahaya 3 puanı alacağına inandıkları 11'i sürerler. İki hocanın da inandıklarından 45 dakikada bu kadar çabuk vazgeçmesi temel problem. Son dakikadaki penaltı pozisyonuna takımın itiraz etmemesi, Gustavo top kaptırdığında sahadan Belözoğlu'na vücut diliyle yapılan şikâyetler... Aslında Belözoğlu, takımının sezonunu güzel bir cümleyle özetledi: F.Bahçe, Malatya'ya bir sezonda 5 puan kaybetmemeli.Fenerbahçe forvet transferlerinde doğru tespiti yapamadı.Bu bile başlı başına bir gösterge. Beşiktaş'ın 15'e yakın gol atmış iki forvet oyuncusu var. Bunun dışında 20 tane değişik oyuncu, gol atma becerisi göstermiş,Teknik direktörler değişse de performans almak çok kolay değil. Forvet oyuncularının bazı yetenekleri ya vardır ya da yoktur. Olmayana aşı yapıp düzeltemezsin. Olandan ise en iyisini almaya çalışırsın. Fenerbahçe de bunu yaşıyor.Bu saatten sonraBeşiktaş'ın çok büyük bir avantajı var. Tabiiki futbolda yüzde 100 garanti diye bir şey sözkonusu değil.Beşiktaş'ın puanının ötesinde oyun olarak çokbüyük üstünlüğü var. F.Bahçe ve G.Saray'a baktığımızdahâlâ oyun istikrarında zorlanıyorlar.G.Saray, F.Bahçe'ye göre bir adım daha öndeolsa da Beşiktaş ikisinin de çok önünde. Bu daen önemli şampiyonluk işareti.İpler Beşiktaş'ınelinde. Kalan 9 maçta en az 9 puan kaybetmesilazım ki şampiyonluğu kaçırsın. Bir deGalatasaray ile oynayacak.Puan kaybedecektir ama onu kovalayanFenerbahçe ile Galatasaray'ın kayıpsız gitmesisöz konusu değil. Bu yüzden Beşiktaş'ı yakalamakmümkün gözükmüyor. Bundan sonrakilig mücadelesi Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaikincilik için olur.İki maçta 5puan kaybın ardından Aboubakar'sız oynadığıAlanyaspor karşılaşmasını kazananBeşiktaş, Erzurum deplasmanında bu haftamaçlarını evinde oynayacak olan G.Saray veFenerbahçe'den daha net favori görünüyor.BaştaSivas deplasmanı olmak üzere Beşiktaş'ın dazor maçları var, elbette bir maçtan daha fazlasındakayıp yapabilirler ancak iki ezeli rakibininoyunu, camialarına seri galibiyetler vadetmiyor.Kalan maçlardaBeşiktaş'ın genelde puan kaybetmeyeceğigörüşü ağırlıkta. Tabiibu son 3 haftaya kadar derbiyekadarki maçlar olarak yorumlanıyor.Amaaynı şey takipçileri için de geçerli.Her şeye rağmen büyük avantaj tabiiki Beşiktaş'ın.Zaten idmansahasını basına tamamen kapatmak sonderece yanlış bir uygulama. Bunun takımahiçbir faydası yok ama en sonunda enazından bu yanlıştan vazgeçilmiş oldu.4 yıldırilk defa Galatasaray taraftarı FatihTerim'i eleştirdi.Ama önce Belhanda'nın gönderilmesi,sonrasında puan kayıplarınıngelmesi ve kadro seçimindeki yanlışlar,taraftarı da bir noktadaeşiğinegetirdi. Fatih hoca algıyı çok iyi yöneten birteknik adam. Daha önceki puan kayıplarındazemini, hakemi veya uzatma dakikalarınıbahane edip camiasını arkasında tutuyordu.Bunun için de medyaya ihtiyacı var.Zirve yarışında son 5 maçta 11 puan kayıp yaptığınız zaman mikrofonlara değil sahada konuşmalısınız. Kadıköy'de derbi kazanmış G.Saray, F.Bahçe'nin iki puan gerisinde kaldı. Sezonun ilk yarısındaki ideal 11'in bozulması, farklı diziliş arayışları, sakatlıklar, cezalılar, Kovid derken G.Saray geçen sezon 8 maçlık galibiyet serisinin ardından pandemi döneminde 8 maç kazanamayan günlerini hatırlatıyor. Beşiktaş ile bir lig finali oynayabilmeleri için kayıpsız yola devam edip Yalçın'ın takımının ya 4 puan kaybını bekleyecekler ya da 3 puan kayıpta 3 farklı kazanmak zorundalar. Bu da elbette kolay değil.Bütün bu havayı değiştirebilecek olan isim ise elbette Terim. Karagümrük maçında yaşanacak bir puan kaybı sezon finali demektir.G.Saray'ın sezonun ilk yarısındaki puan kayıplarının sakatlıktı, eksikti, cezaydı, transferdi gibi mazeretleri vardı. İkinci yarı devre arası yapılan Mohamed, Onyekuru, Yedlin ve Fernandes transferleriyle bu durum ortadan kalktı.İş sahada 'yapabildin veya yapamadın' noktasına geldi. F.Bahçe'nin tekrar puan kaybetmesi, G.Saray'a şampiyonluk adına tekrar bir adım atma imkânı sağladı. İdmanı açmayı ve kamuoyuna dönük mesajlar vermeyi, heyecanı artırmanın ipuçları olarak görüyorum.