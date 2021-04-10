Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor evinde Trabzonspor'u ağırlıyor (CANLI)

Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor - Trabzonspor derbisine sahne oluyor. Maç öncesi Trabzonspor 57 puanla dördüncü, Çaykur Rizespor ise 35 puanla 13. sırada bulunuyor. Son 2 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor ilk 3 hedefi için mutlak galibiyet peşinde. Çaykur Rizespor ise Göztepe yenilgisi sonrası çıkış arıyor. Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençlerler... VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da ise Oğuzhan Uğurlu bulunuyor.

ÇAYKUR RİZESPOR 0 - 0 TRABZONSPOR (İlk yarı oynanıyor)

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail, Yasin, Djokovic, Boldrin, Baiano, Samudio, Skoda

Yedekler: Can, Melnjak, Meriah, Abdullah, Tunay, Michalak, Onur, Sabo, Remy, Fernando

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hugo, Marlon, Abdulkadir, Baker, Yunus, Flavio, Bakasetas, Djaniny

Yedekler: Erce, Serkan, Hosseini, Faruk, Hakan, Yusuf, Berat, Atakan, Ahmetcan, Safa