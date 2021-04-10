Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor evinde Trabzonspor'u ağırlıyor (CANLI)
Giriş Tarihi: 10.4.2021 15:58 Son Güncelleme: 10.4.2021 16:01

Karadeniz derbisinde evinde 'u ağırlıyor (CANLI)

Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor evinde Trabzonspor'u ağırlıyor CANLI

'in 34. haftasında ile karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayan maç beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor. Maç öncesi Trabzonspor 57 puanla dördüncü, Çaykur Rizespor ise 35 puanla 13. sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor - Trabzonspor derbisine sahne oluyor. Maç öncesi Trabzonspor 57 puanla dördüncü, Çaykur Rizespor ise 35 puanla 13. sırada bulunuyor. Son 2 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor ilk 3 hedefi için mutlak galibiyet peşinde. Çaykur Rizespor ise Göztepe yenilgisi sonrası çıkış arıyor. Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençlerler... VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da ise Oğuzhan Uğurlu bulunuyor.

ÇAYKUR RİZESPOR 0 - 0 TRABZONSPOR (İlk yarı oynanıyor)

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail, Yasin, Djokovic, Boldrin, Baiano, Samudio, Skoda
Yedekler: Can, Melnjak, Meriah, Abdullah, Tunay, Michalak, Onur, Sabo, Remy, Fernando

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hugo, Marlon, Abdulkadir, Baker, Yunus, Flavio, Bakasetas, Djaniny
Yedekler: Erce, Serkan, Hosseini, Faruk, Hakan, Yusuf, Berat, Atakan, Ahmetcan, Safa

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'de deprem! Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve tam 11 futbolcu gönderiliyor
Son dakika haberi! Bursa'da dehşet! Eşine mesaj atan şahsı böyle bıçakladı...
‘Doktor Kıyamet’ten çok konuşulacak Bitcoin ve kripto para yorumu!
SON DAKİKA: Çıbanbaşı Charles Michel! SABAH protokol krizinin perde arkasına ulaştı
Son dakika haberi | Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak ve nereler açık? İşte hafta sonu yasağı hakkında tüm detaylar!
Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' demesi sosyal medyada tepki çekti
Son dakika: Fatih Terim'e olay sözler! "Bahanesi kalmadığı için..."
Son dakika: Bir il daha yüz yüze eğitim kararı aldı! İşte uzaktan eğitime geçen iller...
Son Dakika Haberi: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'nden yüz yüze eğitim açıklaması! İstanbul'da okullar kapanacak mı?
SON DAKİKA: Emekliye müjde! Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor evinde Trabzonspor'u ağırlıyor (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA