Lille, Türk yıldızlarıyla şampiyonluğa koşuyor! Burak, Yusuf ve Zeki’den 53 golün 28’ine katkı

YUSUF YAZICI'DAN 14 GOL

Yusuf Yazıcı da Lille'de 42 mücadelede oynadı. 24 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 14 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu 7 golü ligde, 7 golü de UEFA Avrupa Ligi'nde attı. Yıldız futbolcunun ligde 4, Avrupa Ligi'nde de 1 asisti bulunuyor. Başarılı futbolcu ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu oldu.



Lille defansının önemli isimlerinden olan Mehmet Zeki Çelik ise 32 karşılaşmada görev aldı. 24 yaşındaki sağ bek, bu maçlarda 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı ve 1 de asist yaptı. Çelik 3 golün 2'sini ligde, 1'ini de UEFA Avrupa Ligi'nde attı.