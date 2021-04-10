Sosa mı Gustavo mu?

Malatya deplasmanından bir puanla dönen F.Bahçe’nin nur topu gibi bir polemiği oldu. Vazgeçilmez olarak görülen Gustavo, hücuma katkısı olmadığı için eleştiriliyor. Sosa-Mert Hakan ikilisinin 11'de olduğu dakikalarda takımın Malatya'yı ceza sahasına hapsetmesi tartışmayı alevlendirdi
Fenerbahçe'de Yeni Malatya beraberliği sonrasında yeni bir tartışma başladı... Takımın vazgeçilmezi olarak görülen Luiz Gustavo'nun hücuma sağlayamadığı katkı, kapanan takımlara karşı sarılacivertlilerin zorlanmasına neden oluyor. Gustavo skor üretme konusunda da yetersiz görülüyor. Brezilyalı, bu sezon sadece 1 gol katkısı yaparken, tartışılmasındaki en önemli etkenlerden biri, Mert Hakanile Sosa'nın birlikte oynadığımaçlarda Fenerbahçe'ninçok daha üretken bir takımhaline dönüşmesi.
İKİ NET FIRSAT YAKALANDI
Trabzonspor deplasmanındason derece etkili bir oyunla galipgelen Fenerbahçe, 3-0 kazanılanKonyaspor deplasmanında dasezonun en iyi futbollarından birinioynadı. Yeni Malatya mücadelesindeyine Sosa ve Mert Hakan'ınoyuna dahil olduğu dakikalar,sarı-lacivertlilerin rakibien çok bunalttığı dönem oldu.Kanarya bu bölümde, biripenaltı tartışmalarıyla sonlananiki çok net fırsat yakaladıancak değerlendiremedi.
'SİZLERE LAF SÖYLETMEM'
F.BahçeTeknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Yeni Malatya beraberliği sonrası soyunma odasında takıma bir konuşma yaptı. Futbolculara güven aşılayan Belözoğlu, "Şunu bilin, kapasite olarak sizden çok daha aşağıda bir takıma puan verdiniz. Ancak biz burada sizin arkanızda durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz. Şampiyonluğa inancım sürüyor.Ben inanmadığım şeyi söylemem.Çok çalışıp üstüne koyacağız" ifadelerini kullandı.