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Giriş Tarihi: 10.4.2021

Sosa mı Gustavo mu?

VOLKAN DEMİR
Sosa mı Gustavo mu?

Malatya deplasmanından bir puanla dönen F.Bahçe’nin nur topu gibi bir polemiği oldu. Vazgeçilmez olarak görülen Gustavo, hücuma katkısı olmadığı için eleştiriliyor. Sosa- ikilisinin 11'de olduğu dakikalarda takımın Malatya'yı ceza sahasına hapsetmesi tartışmayı alevlendirdi

Fenerbahçe'de Yeni Malatya beraberliği sonrasında yeni bir tartışma başladı... Takımın vazgeçilmezi olarak görülen Luiz Gustavo'nun hücuma sağlayamadığı katkı, kapanan takımlara karşı sarılacivertlilerin zorlanmasına neden oluyor. Gustavo skor üretme konusunda da yetersiz görülüyor. Brezilyalı, bu sezon sadece 1 gol katkısı yaparken, tartışılmasındaki en önemli etkenlerden biri, Mert Hakan ile Sosa'nın birlikte oynadığı maçlarda Fenerbahçe'nin çok daha üretken bir takım haline dönüşmesi.

İKİ NET FIRSAT YAKALANDI
Trabzonspor deplasmanında son derece etkili bir oyunla galip gelen Fenerbahçe, 3-0 kazanılan Konyaspor deplasmanında da sezonun en iyi futbollarından birini oynadı. Yeni Malatya mücadelesinde yine Sosa ve Mert Hakan'ın oyuna dahil olduğu dakikalar, sarı-lacivertlilerin rakibi en çok bunalttığı dönem oldu. Kanarya bu bölümde, biri penaltı tartışmalarıyla sonlanan iki çok net fırsat yakaladı ancak değerlendiremedi.

'SİZLERE LAF SÖYLETMEM'
F.Bahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Yeni Malatya beraberliği sonrası soyunma odasında takıma bir konuşma yaptı. Futbolculara güven aşılayan Belözoğlu, "Şunu bilin, kapasite olarak sizden çok daha aşağıda bir takıma puan verdiniz. Ancak biz burada sizin arkanızda durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz. Şampiyonluğa inancım sürüyor. Ben inanmadığım şeyi söylemem. Çok çalışıp üstüne koyacağız" ifadelerini kullandı.

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Sosa mı Gustavo mu?
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