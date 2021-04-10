Sosa mı Gustavo mu?

Fenerbahçe'de Yeni Malatya beraberliği sonrasında yeni bir tartışma başladı... Takımın vazgeçilmezi olarak görülen Luiz Gustavo'nun hücuma sağlayamadığı katkı,sarılacivertlilerin zorlanmasına neden oluyor. Gustavo skor üretme konusunda da yetersiz görülüyor. Brezilyalı, bu sezon sadece 1 gol katkısı yaparken, tartışılmasındaki en önemli etkenlerden biri,Yeni Malatya mücadelesindeyine Sosa ve Mert Hakan'ınoyuna dahil olduğu dakikalar,sarı-lacivertlilerin rakibien çok bunalttığı dönem oldu.F.BahçeTeknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Yeni Malatya beraberliği sonrası soyunma odasında takıma bir konuşma yaptı. Futbolculara güven aşılayan Belözoğlu, "Şunu bilin, kapasite olarak sizden çok daha aşağıda bir takıma puan verdiniz. Ancak biz burada sizin arkanızda durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz.ifadelerini kullandı.