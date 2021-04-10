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Giriş Tarihi: 10.4.2021 11:52 Son Güncelleme: 10.4.2021 12:21

ve 'in savaşı

Tottenham ve Arsenal'in Orkun Kökçü savaşı

forması giyen milli futbolcumuz paylaşılamıyor. , 'in uzun süredir takip ettiği 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için transfer yarışına girdi.

Tottenham, Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili belirsizliğine rağmen yaz transfer planları yapmaya devam ediyor. Londra kulübü, Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü için Arsenal'e rakip oldu.

Daily Mail'in haberine göre, Tottenham 20 yaşındaki oyuncu için uzun vadeli bir plan yaparken, genç oyuncunun menajerleriyle iletişim kurduğu belirtildi.Haberde Orkun'un Avrupa'nın en parlak yeteneklerinden biri olarak görüldüğü aktarıldı.

Orkun Kökçü'nün İngiltere'de forma giyebilmesi için yeni Brexit yasalarına göre çalışma iznine de sahip olacağı ifade edildi. A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki maçlara davet alan Orkun Kökçü, Hollanda Eredivisie Ligi'nde Mart ayının en iyi oyuncusu seçilmişti.

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Tottenham ve Arsenal'in Orkun Kökçü savaşı
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