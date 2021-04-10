Türkiye’nin en güçlüsü

Süper Lig'de şampiyonluğa doludizgin giden Beşiktaş, son 5 sezona bakıldığında da Avrupa'nın en iyileri arasında.siyah-beyazlılar, 3 sezonluk aranın ardından bir kez daha zafere çok yakın.Avrupa'nın 10 major liginin alındığı değerlendirmede Kara Kartal ligi domine eden takımlar arasında gösterildi.Beşiktaş, maçlarının yüzde19.8'ini en az 3'er gol atarak kazandı.Listedeardından Beşiktaş sıralamada8. oldu. Sergen Yalçın'ın talebeleri,bu sezon ise toplamda 13 galibiyetinien az 3 gol atarak elde etti.Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Aboubakar'ın dünkü idmana çıkmayacağı açıklanmıştı. Ancak son durumuna bakılan oyuncu, antrenmanda yer aldı. Kamerunlu, düz koşu ve top sürme çalışması gerçekleştirdi.