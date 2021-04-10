Türkiye’nin en güçlüsü

Beşiktaş, son 5 yıl performansı ile Avrupa’nın 8. takımı oldu. 2016-2021 arasındaki galibiyetlerin yüzde 19.8'ini en az 3 gol atarak alan Kartal; Barcelona, PSG, B.Münih ve Manchester City gibi takımların ardından listeye girdi
Süper Lig'de şampiyonluğa doludizgin giden Beşiktaş, son 5 sezona bakıldığında da Avrupa'nın en iyileri arasında. 2015-16 ve2016-17'de sezonu şampiyonluklakapatan siyah-beyazlılar, 3 sezonluk aranın ardından bir kez daha zafere çok yakın. FootballObservatory'nin araştırmasınagöre; Avrupa'nın 10 major liginin alındığı değerlendirmede Kara Kartal ligi domine eden takımlar arasında gösterildi.
BU SEZON 13 KEZ EN AZ 3 GOL ATTI!
2016'dan başlayıp 21 Mart2021'e kadar yapılan değerlendirmedeBeşiktaş, maçlarının yüzde19.8'ini en az 3'er gol atarak kazandı.Listede Hollanda ekibi Ajax,en az 3'er golle müsabakalarının%39.4'ünü kazanırken, takipçisiParis Saint-Germain'in ise enaz 3 gol atıp kazandığı maç sayısı%36.3 oldu. Barcelona (%33.7),B.Münih (31.8), M.City (%28.9),Benfica (%25.6) ve Club Brugge'ün(23.6) ardından Beşiktaş sıralamada8. oldu. Sergen Yalçın'ın talebeleri,bu sezon ise toplamda 13 galibiyetinien az 3 gol atarak elde etti.
ABOUBAKAR SÜRPRİZİ
Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Aboubakar'ın dünkü idmana çıkmayacağı açıklanmıştı. Ancak son durumuna bakılan oyuncu, antrenmanda yer aldı. Kamerunlu, düz koşu ve top sürme çalışması gerçekleştirdi.