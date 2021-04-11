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Giriş Tarihi: 11.4.2021 15:36

Conte liderliğindeki şampiyonluğa koşuyor! 'dan altın gol...

SABAH.COM.TR SPOR
Conte liderliğindeki Inter şampiyonluğa koşuyor! Matteo Darmian'dan altın gol...

İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. yönetimindeki , kendi sahasında Cagliari'yi ağırladı. Juventus'un uzun süren hegomanyasına 'dur' demek isteyen Inter, kritik karşılaşmayı 1-0 kazandı. Inter'e galibiyeti getiren gol Darmian'dan geldi. Golün ardından yaşanan sevinç ise görülmeye değerdi.

Inter aldığı Cagliari galibiyetiyle birlikte en yakın rakibi Milan ile puan farkını da 10'a çıkardı. Andrea Pirlo yönetimindeki Juventus ise Inter'in 15 puan gerisine düştü. Şampiyonlar Ligi'nden de elenen Pirlo ile önümüzdeki sezona devam edilmemesi bekleniyor. Conte yönetiminde bu sezon çıktığı 30 maçtan 23 galibiyet alan Inter, şampiyonluğun en büyük adayı olarak dikkat çekiyor.

Şampiyonluğa oynayan takımın kilit galibiyeti, savunma oyuncusunun gol atması ve o maçın 1-0 kazanılmasıdır. Inter de bu ritüeli bugün gerçekleştirdi. Conte'nin öğrencileri Cagliari engelini Darmian'ın 77. dakikadaki golüyle geçti.

Conte bu maçta Handanovic, Darmian, de Vrij, Skriniar, Bastoni, Sensi, Young, Eriksen, Brozovic, Alexis ve Lukaku on biriyle çıktı. İlerleyen dakikarlarda ise D'ambrosio, Hakimi, Gagliardini, Vecino ve Lautaro Martinez oyuna girdi.

Conte'nin öğrencileri çok önemli bir galibiyet alarak şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı geride bıraktı.

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Conte liderliğindeki Inter şampiyonluğa koşuyor! Matteo Darmian'dan altın gol...
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