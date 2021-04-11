Cristiano Ronaldo hakkında flaş transfer iddiası! Burak Yılmaz ayrıntısı...

Transfer dünyasını sarsacak çılgın plan! El Clasico'da dün akşam Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Real Madrid eğer bu sezon şampiyonluğa ulaşabilirse gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak bir kadro kurmak istiyor. Fransa milli takımının en önemli oyuncusu şimdilerde de dünyanın bir numarası olarak görülen Kylian Mbappe, Real Madrid'e satılırsa PSG'den büyük bir operasyon gelecek...
KYLİAN MBAPPE REAL MADRİD'E GİDERSE PSG'DEN BOMBA HAMLE!
Tuttosport'un aktardığı habere göre Real Madrid eğer sezon sonunda Kylian Mbappe ile ilgili bir transfer aksiyonunda bulunursa PSG rotayı Cristiano Ronaldo'ya çevirecek. Mbappe'nin Real Madrid'e transferi durumunda PSG, Ronaldo'yu transfer edecek. Bu durumda Messi & Mbappe rekabetine start verilecek.
1998 doğumlu süperstar Kylian Mbappe'nin PSG ile sözleşmesi 2022 yazında sona erecek. Sözleşmesinin bitmesine bir sene kala henüz yenileme anlaşması yapmayan Mbappe, sezon sonunda PSG'den ayrılabilir. Mbappe için en ciddi aday ise Real Madrid! Ers sports...
Güncel piyasa değeri 180 milyon Euro olarak dikkat çeken Mbappe, son olarak Bayern Münih'e karşı attığı iki golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
PSG RONALDO'YU TRANSFER ETMEYE ÇALIŞACAK! PİRLO...
Andrea Pirlo yönetiminde bu sezon istikrarsız bir görüntü veren Juventus, İtalya şampiyonluğunu Inter'e kaptırmak üzere. Şampiyonlar Ligi'nden de elenen Juventus'ta Ronaldo'nun sözleşmesi gelecek sene bitiyor. Ers sports...
Real Madrid ile en üst seviyeye ulaşan Cristiano Ronaldo, Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid ve son olarak Juventus formaları giydi. Ronaldo'nun Juventus'ta mutsuz olduğu yeniden zirveye çıkabileceği bir takımda forma giymek istediği de Avrupa basınına yansıyan haberler arasında...
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SADECE DÖRT GOL ATABİLDİ! O İSİMLERİN GERİSİNDE KALDI...
36 yaşındaki Ronaldo bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca dört gol atabildi. Ronaldo Sergio Oliveira, Benzema, Plea, Immobile, Neymar, Rashford, Giroud ve Youssef En-Nesyri gibi isimelerin gerisinde kaldı.
MBAPPE ZİRVEDE YER ALIYOR!
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon PSG ile muhteşem bir performans ortaya koyan Mbappe, Devler Ligi'nde bu sezon 8 gol attı. Şampiyonlar Ligi gol krallığının zirvesinde ise Erling Haaland var. 10 gol atan Haaland'ın ardından Mbappe ikinci sırada yer alıyor.
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansının yanı sıra İtalya Serie A Ligi'nde fırtına gibi esiyor. Ronaldo şimdiye kadar oynadığı 26 maçta 25 gol attı. İki de asist yapan Ronaldo 2193 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi. Serie A gol krallığının ikinci sırasında 21 golle Lukaku var. Üçüncü sırada ise Atalanta'nın golcüsü Luis Muriel var. Yine mi ctrl c
LİGUE 1 GOL KRALLIĞINDA MBAPPE İLK SIRADA!
Fransızların süperstarı Mbappe, Fransa Ligue 1 gol krallığında birinci sırada yer alıyor. Mbappe'yi Fransa milli takımından takım arkadaşı Wissam Ben Yedder 15 golle takip ediyor. Yine Monaco'dan Kevin Volland da üçüncü sırada yre alıyor.
Eğer transfer gerçekleşirse Burak Yılmaz ile Cristiano Ronaldo aynı ligde gol krallığı yarışında yarışacaklar...