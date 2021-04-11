Cristiano Ronaldo hakkında flaş transfer iddiası! Burak Yılmaz ayrıntısı...

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Giriş Tarihi: 11.4.2021 14:20 Son Güncelleme: 11.4.2021 14:22

hakkında flaş transfer iddiası! Burak Yılmaz ayrıntısı...

SABAH.COM.TR SPOR
Avrupa futbolunu sarsacak transfer operasyonu! Real Madrid Mbappe'yi transfer ederse...

Pandemi nedeniyle istediği transferleri yapamayan Avrupa devleri sezon sonunda harekete geçecek. 'nin Fransız yıldızı 'nin adı ciddi şekilde ile anılıyor. Eğer Mbappe sezon sonunda Real Madrid'e transfer olursa PSG'den dünya transfer gündemini sarsacak bir hamle gelebilir. İşte çılgın plan...

Transfer dünyasını sarsacak çılgın plan! El Clasico'da dün akşam , Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Real Madrid eğer bu sezon şampiyonluğa ulaşabilirse gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak bir kadro kurmak istiyor. Fransa milli takımının en önemli oyuncusu şimdilerde de dünyanın bir numarası olarak görülen , Real Madrid'e satılırsa 'den büyük bir operasyon gelecek...

Avrupa futbolunu sarsacak transfer operasyonu! Real Madrid Mbappe'yi transfer ederse...

KYLİAN MBAPPE REAL MADRİD'E GİDERSE PSG'DEN BOMBA HAMLE!

Tuttosport'un aktardığı habere göre eğer sezon sonunda ile ilgili bir transfer aksiyonunda bulunursa rotayı 'ya çevirecek. Mbappe'nin Real Madrid'e transferi durumunda PSG, Ronaldo'yu transfer edecek. Bu durumda Messi & Mbappe rekabetine start verilecek.

Avrupa futbolunu sarsacak transfer operasyonu! Real Madrid Mbappe'yi transfer ederse...

1998 doğumlu süperstar 'nin ile sözleşmesi 2022 yazında sona erecek. Sözleşmesinin bitmesine bir sene kala henüz yenileme anlaşması yapmayan Mbappe, sezon sonunda PSG'den ayrılabilir. Mbappe için en ciddi aday ise ! Ers sports...

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Avrupa futbolunu sarsacak transfer operasyonu! Real Madrid Mbappe'yi transfer ederse...

Güncel piyasa değeri 180 milyon Euro olarak dikkat çeken Mbappe, son olarak Bayern Münih'e karşı attığı iki golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Avrupa futbolunu sarsacak transfer operasyonu! Real Madrid Mbappe'yi transfer ederse...

PSG RONALDO'YU TRANSFER ETMEYE ÇALIŞACAK! PİRLO...

Andrea Pirlo yönetiminde bu sezon istikrarsız bir görüntü veren Juventus, İtalya şampiyonluğunu Inter'e kaptırmak üzere. Şampiyonlar Ligi'nden de elenen Juventus'ta Ronaldo'nun sözleşmesi gelecek sene bitiyor. Ers sports...

Avrupa futbolunu sarsacak transfer operasyonu! Real Madrid Mbappe'yi transfer ederse...

ile en üst seviyeye ulaşan , Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid ve son olarak Juventus formaları giydi. Ronaldo'nun Juventus'ta mutsuz olduğu yeniden zirveye çıkabileceği bir takımda forma giymek istediği de Avrupa basınına yansıyan haberler arasında...

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Avrupa futbolunu sarsacak transfer operasyonu! Real Madrid Mbappe'yi transfer ederse...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SADECE DÖRT GOL ATABİLDİ! O İSİMLERİN GERİSİNDE KALDI...

36 yaşındaki Ronaldo bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca dört gol atabildi. Ronaldo Sergio Oliveira, Benzema, Plea, Immobile, Neymar, Rashford, Giroud ve Youssef En-Nesyri gibi isimelerin gerisinde kaldı.

Avrupa futbolunu sarsacak transfer operasyonu! Real Madrid Mbappe'yi transfer ederse...

MBAPPE ZİRVEDE YER ALIYOR!

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ile muhteşem bir performans ortaya koyan Mbappe, Devler Ligi'nde bu sezon 8 gol attı. Şampiyonlar Ligi gol krallığının zirvesinde ise Erling Haaland var. 10 gol atan Haaland'ın ardından Mbappe ikinci sırada yer alıyor.

Avrupa futbolunu sarsacak transfer operasyonu! Real Madrid Mbappe'yi transfer ederse...

, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansının yanı sıra İtalya Serie A Ligi'nde fırtına gibi esiyor. Ronaldo şimdiye kadar oynadığı 26 maçta 25 gol attı. İki de asist yapan Ronaldo 2193 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi. Serie A gol krallığının ikinci sırasında 21 golle Lukaku var. Üçüncü sırada ise Atalanta'nın golcüsü Luis Muriel var. Yine mi ctrl c

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Avrupa futbolunu sarsacak transfer operasyonu! Real Madrid Mbappe'yi transfer ederse...

LİGUE 1 GOL KRALLIĞINDA MBAPPE İLK SIRADA!

Fransızların süperstarı Mbappe, Fransa Ligue 1 gol krallığında birinci sırada yer alıyor. Mbappe'yi Fransa milli takımından takım arkadaşı Wissam Ben Yedder 15 golle takip ediyor. Yine Monaco'dan Kevin Volland da üçüncü sırada yre alıyor.

Avrupa futbolunu sarsacak transfer operasyonu! Real Madrid Mbappe'yi transfer ederse...

Eğer transfer gerçekleşirse Burak Yılmaz ile aynı ligde gol krallığı yarışında yarışacaklar...

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Cristiano Ronaldo hakkında flaş transfer iddiası! Burak Yılmaz ayrıntısı...
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