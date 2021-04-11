Cristiano Ronaldo hakkında flaş transfer iddiası! Burak Yılmaz ayrıntısı...

Pandemi nedeniyle istediği transferleri yapamayan Avrupa devleri sezon sonunda harekete geçecek. PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin adı ciddi şekilde Real Madrid ile anılıyor. Eğer Mbappe sezon sonunda Real Madrid'e transfer olursa PSG'den dünya transfer gündemini sarsacak bir hamle gelebilir. İşte çılgın plan...

Transfer dünyasını sarsacak çılgın plan! El Clasico'da dün akşam Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Real Madrid eğer bu sezon şampiyonluğa ulaşabilirse gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak bir kadro kurmak istiyor. Fransa milli takımının en önemli oyuncusu şimdilerde de dünyanın bir numarası olarak görülen Kylian Mbappe, Real Madrid'e satılırsa PSG'den büyük bir operasyon gelecek...