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Giriş Tarihi: 12.4.2021 01:41

Erzurumspor stat sorumlularından 'a cevap

DHA
Erzurumspor stat sorumlularından Oğuzhan Özyakup'a cevap

'in 34'üncü haftasında 'a konuk olan Beşiktaş'ta 'un zemin eleştirilerine cevap geldi. Bu eleştiriler üzerine stat sorumlularından alınan bilgiye göre ısıtmanın çalıştığı belirtildi. Yetkililer bu sahada ilk kez maç oynanmadığının da altını çizerek Cenk Tosun'un sakatlığının zemine bağlanmaması gerektiğine dair görüş belirttiler.

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, BB Erzurumspor'u 4-2 yendikleri karşılaşmanın ardından Kazım Karabekir Stadı zemini hakkında konuştu.

Erzurum'un soğuk olduğunu dile getiren Oğuzhan Özyakup, "Kar yağıyor ama dünyada sadece Erzurum soğuk değil. Bildiğiniz taşta oynadık. Sakatlık riskini çok yükseltiyor. 60-70 dakika taşta oynadık. Stadyumda ısıtma var mı, varsa neden kullanılmıyor, yoksa neden yapılmıyor. Anlam veremiyorum. Erzurum soğuk bir şehir. Anlıyoruz ama başka ülkelerde de yeterince soğuk ülkeler, şehirler var ama zeminler iyi. Kulüplerimizin maddi durumları vs. olabilir. Bu konuya belki yayıncı belki TFF yardımcı olabilir. Başka maçlarda da bu zemin böyledir. Gerçekten olmaz. Zemin taş. Top geliyor, kontrol etmek için kendinizi dengelemek gerekiyor. Sakatlık riskini bu zemin çok artırıyor" şeklinde konuştu.

Bu eleştiriler üzerine stat sorumlularından alınan bilgiye göre ısıtmanın çalıştığı belirtildi. Yetkililer bu sahada ilk kez maç oynanmadığının da altını çizerek Cenk Tosun'un sakatlığının zemine bağlanmaması gerektiğine dair görüş belirttiler.

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Erzurumspor stat sorumlularından Oğuzhan Özyakup'a cevap
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