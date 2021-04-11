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Giriş Tarihi: 11.4.2021 18:18

Eyüpspor ve 1. Lig'de!

AA
Eyüpspor ve Manisa FK 1. Lig'de!

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta ile sahasında 0-0 berabere kalan Eyüpspor, ve Beyaz Grup'ta 'la 1-1 berabere kalan Manisa sezonun bitimine 5 hafta kala . Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında GMG Kastamonuspor ile sahasında 0-0 berabere kalan Eyüpspor, sezonun bitimine 5 hafta kala TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi. Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibiyle 0-0 berabere kalan Eyüpspor, puanını 79'a çıkardı. Haftaya lig ikincisi Sakaryaspor'un 18 puan önünde giren Eyüpspor, bu sonuçla TFF 1. Lig'e yükseldi.

GMG Kastamonusporlu oyuncular, karşılaşma öncesi Eyüpsporlu futbolcuları sahaya çıkışları sırasında alkışlarla karşıladı.

TFF 1. Lig'de en son 1993-1994'te o zamanki adıyla 2. Lig'de yer alan Eyüpspor, toplam 8 sezon Süper Lig'e yükselme mücadelesi vermişti.

Normal sezonu Beyaz ve Kırmızı Grup'ta ilk sırada bitiren ekiplerin doğrudan TFF 1. Lig'e yükseleceği Misli.com 2. Lig'de, grup birincilerini takip eden dörder ekip ise TFF 1. Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off'ta mücadele edecek. Kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini geçecek iki ekip, finalde karşılaşacak.

MANİSA FK TFF 1. LİG'DE!

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Uşakspor'la 1-1 berabere kalan Manisa, bitime 5 hafta kala TFF 1. Lig'e çıkmayı garantiledi. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki müsabakanın 21. dakikasında Noyan Öz'ün golüyle öne geçen Uşakspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ahmet Kesim'in 90+1. dakikada penaltı vuruşundan bulduğu golle 1-1 eşitliği yakalayan Manisa, müsabakadan 1 puanla ayrıldı.

Takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un da berabere kalmasıyla son 5 haftaya rakibinin 15 puan önünde 78 puanla giren Manisa, gelecek sezon ilk defa TFF 1. Lig'de mücadele edecek. Maçın ardından Manisalı futbolcular büyük sevinç yaşadı. Ligde son haftayı maç yapmadan geçecek Manisa, son 4 müsabakasında Hacettepe, Zonguldak Kömürspor (D), Gümüşhanespor ve Sarıyer'le (D) karşılaşacak.

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