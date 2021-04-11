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Giriş Tarihi: 11.4.2021

’den tarihi üçleme!

Real Madrid’den tarihi üçleme!
ISPANYA La Liga'nın 30. haftası El Clasico'ya sahne oldu. Dev mücadelede Real Madrid, evinde Barcelona'yı 2-1 devirip 1978'den sonra ilk kez üst üste 3 El Clasico'dan galibiyetle ayrıldı. Zidane'nın öğrencilerini zafere taşıyan goller Benzema ve Kroos'tan gelirken, Mingueza'nın golü Barça'ya yetmedi. Üst üste 4. galibiyetini alan Real Madrid, 66 puanla liderliğe yükseldi. Katalanlar ise 65 puanla 3. sırada kaldı. Messi, Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmasının ardından çıktığı 7 El Clasico'da da fileleri havalandıramadı.

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Real Madrid’den tarihi üçleme!
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