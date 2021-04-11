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Giriş Tarihi: 11.4.2021 11:42 Son Güncelleme: 11.4.2021 12:05

Şehit polis memuru 'in oğlu Burak Tolunay milli takımda!

DHA
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay milli takımda!

İzmir'de terör örgütü PKK'nın terör saldırısını engelleyerek şehit olan 'in oğlu , başarılı yükselişini sürdürüyor. Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, U-16 milli takımına seçilmenin gurunu yaşıyor. Burak Tolunay ayrıca 'ın U-15 takımının kaptanlığını da yapıyor.

İzmir'de 5 Ocak 2017'de PKK tarafından İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilmek istenen terör saldırısında büyük bir felaketi önleyerek kahramanca şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in Altay altyapısında futbol oynayan oğlu Burak Tolunay Sekin, U16 Milli Takımı'na seçilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Daha önce U14 Milli Takımı'na davet edilen ve Altay U15 takımının kaptanlığını üstlenen 15 yaşındaki Burak Tolunay, ikinci kez ay-yıldızlı formayı tertelecek.

Altay Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "U16 Milli Takımımızın 12-21 Nisan 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilen altyapı oyuncumuz Burak Tolunay Sekin'e güveniyor ve yürekten başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Şehit polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay milli takımda!
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