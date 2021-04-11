Son dakika: Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık'a sert sözler! 'Kafasında tilkiler dolaşıyor çifte standartın babası...'

Mesela Donk'un atılma kararı doğru. Mesela Lens'in rakibinin bileğine basması kırmızı kart olur mu? İki oyuncu aynı ayna topa giriyorlar. Birisi vuruyor, diğerin vuramayınca ayak bileğine gidiyor. Hakem, yorumunu öyle yaptı. Yani kasıtlı olarak bir şey değildi ama ağır çekim oynatırsanız kırmızı kart çıkar.

Mesela maçın en önemli kararlarından biri; son dakikalarda G.Saray lehine bir penaltı ve kırmızı kart! Sonra VAR'a gidildi, ikisi de iptal.. Şunu söylemeliyiz, yayıncı kuruluşun gösterdiği görüntüler rezalet.