Son dakika: Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık'a sert sözler! 'Kafasında tilkiler dolaşıyor çifte standartın babası...'

Galatasaray şampiyonluk şansını zora soktu! Sarı kırmızılılar dün akşam ağırladığı Karagümrük karşısında bir puana razı oldu. Maça Ali Palabıyık ve VAR hakemi Suat Arslanboğa adeta damga vurdu. Ali Palabıyık tam üç kez VAR monitörüne gitti ve üç pozisyonda da kararını değiştirdi. Lens'in Yedlin'e yaptığı hareket sonrasında kart çıkmaması tribünde Fatih Terim'i ekran başında Galatasaray taraftarını çıldırttı. Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar bu pozisyonla ilgili yorumlarda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
ERMAN TOROĞLU: GALATASARAY GEÇEN HAFTA BAY BU HAFTA BAY BAY!
'Galatasaray geçen haftayı boş geçirdi. O nedenle bu maça daha iyi hazırlanması, diri olması lazımdı. Ama süreyi boş geçirmiş. 90 dakikaya baktığımızda Karagümrük fizik olarak G.Saray'a göre daha iyiydi. Oyunu istediği şekilde yönlendirdi. Fakat bir şeyi yanlış yaptılar. İster buna şımarıklık deyin, ister ukalalık; 'Rakibi rahat yenerim' deyince, o havayı da görünce, kendi ceza alanın etrafında top yaparak çıkmaya kalktılar!
G.Saray 'Şampiyon olacağım' diyor, geçiniz! Sahaya çıkan 11 futbolcu ölümüne mücadele ederse olursun. Sahaya çıkan 11 oyuncudan 10'u piknik yaparsa, bir tek yaşlı dediğimiz Babel mücadele ederse, vah bu G.Saray'ın haline..
Hakem tartışması çok olan bir maç. Tamam, bazı pozisyonlarda haklıydı. Bazı pozisyonları görmesi gerekirken VAR'a gitti ve haliyle futbolcular da sinirlendiler.
Mesela Donk'un atılma kararı doğru. Mesela Lens'in rakibinin bileğine basması kırmızı kart olur mu? İki oyuncu aynı ayna topa giriyorlar. Birisi vuruyor, diğerin vuramayınca ayak bileğine gidiyor. Hakem, yorumunu öyle yaptı. Yani kasıtlı olarak bir şey değildi ama ağır çekim oynatırsanız kırmızı kart çıkar.
Mesela maçın en önemli kararlarından biri; son dakikalarda G.Saray lehine bir penaltı ve kırmızı kart! Sonra VAR'a gidildi, ikisi de iptal.. Şunu söylemeliyiz, yayıncı kuruluşun gösterdiği görüntüler rezalet.
Sağdan gösteriyor kötü, soldan gösteriyor kötü. Ama şunu çok iyi biliyorum, bize gösterilen görüntüler ile hakemlerin VAR'daki görüntüleri aynı değil. Buna geçmişte çok şahit oldum. İşin sonuna gelelim ve noktayı koyayım; G.Saray geçen hafta 'bay'dı. Bu hafta 'bay bay' oldu! Hayırlı işler.'
LEVENT TÜZEMEN: MAÇIN ESAS OĞLANI ALİ PALABIYIK!
'Galatasaray kan kaybetmeye devam ediyor. Bu kayıpların altında teknik heyetin oyuncu seçimlerinin büyük rolü var. Galatasaray 9'da 8 yaparken en büyük başarısı kadro istikrarı idi. Oyuna sonradan girecek oyuncular bile kulübede pazarlık yapıyorlardı. Bu rekabet ortamı ve kadro istikrarı kaybolduğu için Galatasaray ritimsiz, uyumsuz, birbirine yabancı oyuncu grubuna dönüştü. Şimdi soruyorum: Karagümrük maçında Galatasaray'ın oyun lideri kim?
Aklı başında tek futbolcu vardı: Babel.. Savunmada Marcao, orta alanda Gedson Fernandes, Galatasaray'ın en iyileriydi. Şimdi gelelim maçın esas oğlanı Ali Palabıyık'a..
Geçen sezon şampiyonluk yarışında başroldeydi ve kendisi için "Sistemin adamı" demiştim. Ayrıca VAR'da görev yapan Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini eski MHK feshettiğinde karşı çıkmıştım ama o da para kazanmak için sistemin adamı olmuş. En tehlikeli hakem biçimi Ali Palabıyık'tır: Kibar ve içten pazarlıklı...
Palabıyık temassız pozisyonlara faul çaldı, Lens'in yaptığı kırmızı kartlık hareketi resmen görmezlikten geldi. Koray'ın, Babel ile girdiği pozisyona topu elle düzeltmesine 'karnına çarptı' karşılığını verdi. Yani Palabıyık bozacı, Arslanboğa da resmen şıracıydı... Bu ikili şuna karar vermişler: Sen sahada kararını ver, ben VAR'da düzeltirim.
Galatasaray'ın attığı golde Babel'in elini gören bu ikili sarı-kırmızılı oyunculara yapılan kartlık hareketlere faul bile çalmadı. Özellikle Kerem'e son dakikalarda yapılan hareket penaltıydı. En ufak bir itme koşan oyuncuyu bozar. VAR karara karışmamalıydı. Hakem Palabıyık da verdiği kararın arkasında durmalıydı.'
BÜLENT TİMURLENK: SEZONUN GERİ KALAN HAFTALARINDA GALİBİYETLER SÜRPRİZ OLUR...
'Üzerlerindeki formayı ve armayı unutun... Çünkü sayacağım isimlerin G.Saray forması giydiklerine dair bir sorumlulukları ya da adanmışlıkları yok... Süper Lig'de bir takımın sağ beki Şener, sol beki Ömer, orta sahasında Etebo ve Emre Akbaba, bir kanadında da Oğulcan var ise o takımın maç kazanabilmesi zordur.
İyi futbol beklemek ise Polyannacılık.. Dün G.Saray'da Taylan ve Onyekuru yoktu. Ligin ilk yarısındaki maçı çözen adam Alessane Ndao karşısında ise Ömer başlamıştı. Terim'in takımının bu orta saha ile rakibi kendi yarı sahasına hapsetmesi pratikte mümkün değildi. Üstelik Biglia yokken...
Sol kanatta Borini'nin yerine forma giyen Lens ilk yarıda üç pozisyonu harcarken G.Saray, VAR'dan iptal olan gol dışında yine çerçeveyi bulamadı. Alanya'dan gelen İtalyan Farioli'nin kendi altı pasının içinde pasla çıkan fazla obsesif (takıntılı) oyunu öne geçen Karagümrük'ü Babel'in golüyle cezalandırdı.
Hatay'da Galatasaray'ın fiziği de kimyası da bozuk demiştim. Hafta ortasını dinlenerek geçiren takımın istikrarlı olduğu tek şey kötü futbol. Puan tablosundaki matematik devam ettiği sürece pozitif cümleler kuruyorlar ancak son 6 maçta 1 galibiyet, iki beraberlik alıp 13 puan kaybeden takımın neresine bakarsanız bakın, herşey negatif...
G.Saray'ın bu oyun, bu kafa, bu istikrarsız ve sürprizlerle dolu 11'leri ile sezonun kalan haftalarında alacağı galibiyetler sürpriz olur. Rize maçından sonra şampiyonluktan bahsetmemeleri gerektiğini not düşmüştüm. O günün gerçeğine itiraz etmedikleri için bugün bu haldeler.'
AHMET ÇAKAR: 'EY ALİ PALABIYIK! ÇİFTE STANDARTIN KRALINI UYGULADIN...'
'Serdar Tatlı adlı şahıs Türk hakemliğinin patronu olduğu günden beri, en büyük problem maalesef hakemler oluyor. Bence bir aparatmanı bile yönetmekte zorlanabilecek bir şahıs, pek tabii ki Türk hakemliğini yönetemez. Bazı maçlardan önce sözüm ona hakemlerle konuşup onları motive etmeye çalışıyor ama onu dinleyen kim. İçin için gülüyorlar.
Dün gece Ali Palabıyık adlı hakem de ciddi anlamda kamu vicdanını yaraladı. Elleri görmüyor, faulleri görmüyor, taçları görmüyor ama en önemlisi ağır bir çifte standart içinde. İlk yarıda Lens'in Yedlin'e yaptığı hareket ile ikinci yarıda Donk'un Sobiech'e yaptığı hareket çok benzer. Lens topa vurduktan sonra ayağını kaçırmayıp Yedlin'in bilerek bileğine basıyor. Bileği dönüyor, Yedlin çıkıyor. Sarı kart bile yok. Pek tabi ki VAR daveti de yok.
İkinci yarıda Donk, görünüşte gayri kasti basıyormuş gibi olsa da kasten arkadan Sobiech'in tabanıyla baldırına basıyor. VAR daveti ile kırmızı kart geliyor. Ama şimdi soruyorum, "Lens'in hareketinde niye kart yok, VAR daveti yok. Donk'un hareketinde niye VAR daveti ve kırmızı kart var." Aynı Ali Palabıyık'ın kafasında binlerce tilki dolaşıyor ya o da skandal bir çifte standart uyguladığını bildiğinden komedi bir penaltı çalıyor.
Üstelik Karagümrüklü'yü oyundan atıyor. Çünkü bilinçaltı Ali Palabıyık'a diyor ki, "Ey Ali, güzel Ali, çifte standartın babasını uyguladın, Galatasaray'ı kurtar." Bu skandal karar da haklı bir VAR uyarısıyla düzeltiliyor. Taraflı tarafsız herkes Ali Palabıyık üzerinden, Serdar Tatlı üzerinden Türk hakemliğine isyan ediyor. Ama kabahat vasıfları sınırlı bir adamı, MHK başkanı yapan Nihat Özdemir ve TFF'de...
ÖMER ÜRÜNDÜL: 'FELAKET BİR HAKEM...'
'G.Saray ilk yarıda dağınık bir görüntü sergiledi. Organizasyon yetersizdi. Ataklar parça parça saman alevi gibi gelişiyordu. Aslında Karagümrük teknik direktör Farioli, Galatasaray'ın arayıp da bulamadığı bir ortamı sunuyordu. Kaleci Viviano'nun başrol oynadığı birinci bölgelerinde zaman zaman 18 içinde prese karşı riskli hazırlık pasları harakiriydi. Üstelik de hücum pres girişimi bilinen rakibe karşı. Ancak Galatasaray bu ikramı değerlendiremedi. Mostafa'nın attığı erken gol VAR'dan döndü.
İkinci pozisyonda da Mostafa'nın vuruşunu kaleci kurtardı. Bu arada takım savunmasında da ciddi arızalar gösterdiler. İkinci yarıda daha hırslı ve tempolu Galatasaray vardı. Karagümrük ilk yarının aksine hiç çıkamadı. Lens oyundan alındıktan hemen sonra Salubir'un geliştirdiği atakta beklemedikleri anda skor avantajını yakaladılar. Ama başlarına dert açacağı açıkça görünen kendi 18 önünde adeta top kaybetme uğraşları sonunda Galatasaray'a kısa sürede beraberliği getirdi. Sonra sarıkırmızılılar sürekli bastırdı, ama Donk'un kırmızı görmesiyle iş daha zorlaştı.
Genç Kerem, çok net pozisyonda penaltı almak uğruna pozisyonu ezdi. Uzatmada da Muslera yenilgiyi önleyerek klasik kurtarışlarından birine imza attı. Çok önemli iki puan kaybettiler. Ben en çok Babel'i beğendim. Dün geceki en üzücü taraf, Ali Palabıyık'ın felaket yönetimiydi. Lens'in, Yedlin'e yaptığı hareket net kırmızı. Palabıyık 'Devam' dedi. VAR'da müdahale etmeyerek yanlış yaptı.
Sonra Mostafa'nın VAR tarafından iptal edilen golü Donk'un VAR'dan kırmızısı ve de yine VAR'ın penaltı ve kırmızı kartı değiştirtmesi hepsi doğru kararlardı. Bu dört kritik kararda Palabıyık neredeydi?'