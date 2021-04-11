Son dakika: Erman Toroğlu'ndan TFF'ye sert sözler!

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda zorlu maçta Erzurumspor'u 4-2 mağlup ederek zirve yarışında büyük avantaj elde etti. Maçın 75. dakikasında Cenk Tosun, girdiği bir pozisyon sonucunda diz kapağından sakatlandı. Acılar içinde kalan Cenk Tosun gözyaşlarını tutamadı ve sedyeyle oyundan çıktı. Cenk Tosun'un diz kapağının yerinden çıktığı ve soyunma odasında tedavisinin yapıldığı aktarılmıştı. Daha sonra gelen bilgilere göre Cenk Tosun sezonu kapattı.
ERMAN TOROĞLU'NDAN TFF'YE SERT SÖZLER
Maçın ardından TFF'ye yönelik sert açıklamalar yapan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu çok çarpıcı sözler söyledi. Erman Toroğlu, "Bu zeminlerin en büyük sorumlusu TFF'dir. Ben Federasyonu tanırım. Futbol federasyonu bu zeminde futbol oynatıyorsa yuh olsun onlara. Bu durum Federasyonun zaafıdır." sözleriyle TFF'yi zeminler konusunda çok sert bir şekilde eleştirdi.
Erman Toroğlu'ndan TFF'ye sert sözler
Maçın oynandığı zemini eleştiren Toroğlu, "Ayıptır! Bu sahada ancak inek otlar. Önce zemini düzeltin" dedi.
TFF'DEN CENK TOSUN'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
TFF'den: "Dizinden üzücü bir sakatlık yaşayan Beşiktaş ve A Milli Takımımız oyuncusu Cenk Tosun'a ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Cenk Tosun'un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."