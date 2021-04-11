Son dakika: Erman Toroğlu'ndan TFF'ye sert sözler!

ERMAN TOROĞLU'NDAN TFF'YE SERT SÖZLER

Maçın ardından TFF'ye yönelik sert açıklamalar yapan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu çok çarpıcı sözler söyledi. Erman Toroğlu, "Bu zeminlerin en büyük sorumlusu TFF'dir. Ben Federasyonu tanırım. Futbol federasyonu bu zeminde futbol oynatıyorsa yuh olsun onlara. Bu durum Federasyonun zaafıdır." sözleriyle TFF'yi zeminler konusunda çok sert bir şekilde eleştirdi.

Erman Toroğlu'ndan TFF'ye sert sözler

Maçın oynandığı zemini eleştiren Toroğlu, "Ayıptır! Bu sahada ancak inek otlar. Önce zemini düzeltin" dedi.

TFF'DEN CENK TOSUN'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

TFF'den: "Dizinden üzücü bir sakatlık yaşayan Beşiktaş ve A Milli Takımımız oyuncusu Cenk Tosun'a ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Cenk Tosun'un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."