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Giriş Tarihi: 11.4.2021 23:13 Son Güncelleme: 11.4.2021 23:19

: 'ndan TFF'ye sert sözler!

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan TFF'ye sert sözler!

haberi: Süper Lig'de bugün oynanan Erzurumspor- maçı nefesleri kesti. Zorlu maçta Beşiktaş, Erzurumspor'u 4-2 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti. Diğer yandan maçta üzücü bir şekilde diz kapağı yerinden çıkan 'un sezonu kapattığı bilgisi geldi. A Spor yorumcusu , Cenk Tosun'un yaşadığı sakatlığın sorumlusunun TFF olduğunu ifade etti. İşte Erman Toroğlu'nun TFF'ye yaptığı sert açıklamalar.

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda zorlu maçta Erzurumspor'u 4-2 mağlup ederek zirve yarışında büyük avantaj elde etti. Maçın 75. dakikasında Cenk Tosun, girdiği bir pozisyon sonucunda diz kapağından sakatlandı. Acılar içinde kalan Cenk Tosun gözyaşlarını tutamadı ve sedyeyle oyundan çıktı. Cenk Tosun'un diz kapağının yerinden çıktığı ve soyunma odasında tedavisinin yapıldığı aktarılmıştı. Daha sonra gelen bilgilere göre Cenk Tosun sezonu kapattı.

ERMAN TOROĞLU'NDAN TFF'YE SERT SÖZLER

Maçın ardından TFF'ye yönelik sert açıklamalar yapan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu çok çarpıcı sözler söyledi. Erman Toroğlu, "Bu zeminlerin en büyük sorumlusu TFF'dir. Ben Federasyonu tanırım. Futbol federasyonu bu zeminde futbol oynatıyorsa yuh olsun onlara. Bu durum Federasyonun zaafıdır." sözleriyle TFF'yi zeminler konusunda çok sert bir şekilde eleştirdi.

Erman Toroğlu'ndan TFF'ye sert sözler

Maçın oynandığı zemini eleştiren Toroğlu, "Ayıptır! Bu sahada ancak inek otlar. Önce zemini düzeltin" dedi.

TFF'DEN CENK TOSUN'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

TFF'den: "Dizinden üzücü bir sakatlık yaşayan Beşiktaş ve A Milli Takımımız oyuncusu Cenk Tosun'a ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Cenk Tosun'un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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Son dakika: Erman Toroğlu'ndan TFF'ye sert sözler!
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