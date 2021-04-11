Trabzonspor’a Tarık dur dedi!

Mavi-yeşilli ekibin 90+2'de Djokovic ile bir şutu üst direkten döndüÇaykur Rizespor maçında sahaya çıktığı ilk 11, birbirinden uyumsuz, bağlantı paslarını yapamayan ve kademe anlayışından yoksun bir haldeydi. ÖzellikleTrabzonspor'da Yunus Mallı da sakatlanıp oyundan çıkınca yerine giren Yusuf Sarı sağ kanada geçti ve bu mevkide maça başlayan Flavio ortaya alındı.nedenle maçın büyük bir bölümü sol kanatta oyuncu olmadan oynandı. Trabzonspor'unda ekstra çabasını 90 dakikaya yaymakta zorlandı. İlk yarıda ev sahibi takım tehlikeli atak üretmekte zorlanırken, Trabzon'un ataklarında ise yine bir kaleci devleşti ve ağlarını gole kapamayı başardı.yarıda ise her iki takım orta saha mücadelesi verirken etkili atak geliştirmekte zorlandı.yaptığı hareket sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşma başladığı skorla sona ererken, Fırtına üst üste üçüncü beraberliğini aldı.TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçtan sonra kaçan pozisyonlara yandı. Tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Son 3 karşılaşmadaki oyun bizi tatmin etse de skor olarak etmiyor. Trabzonspor her maçı kazanmak için oynar.Rakibe kırmızı karttan sonra bir tane şut şansı verdik. Oyunun genel yapısından memnunum ama futbolcular da oyunun karşılığını alamadığı için üzgünler.KARŞILAŞMANIN 86'ncı dakikasında Michalak'ın geliştirmek istediği tehlikeli atağı faulle durduran Vitor Hugo'ya hakem Cüneyt Çakır ikinci sarı kartını gösterdi. Çift sarıdan oyun dışı kalan Brezilyalı stoper, gelecek hafta Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Hugo bundan önce son kırmızı kartını Fiorentina forması giyerken Kasım 2018'de görmüştü.DAKİKA 31:DAKİKA 35:DAKİKA 58:DAKİKA 64: