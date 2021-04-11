Trabzonspor’a Tarık dur dedi!

Salı günü Kayseri kalecisi Doğan’ı geçemeyen bordo-mavililer dün de 7 kurtarış yapan Rize file bekçisi Tarık Çetin’e takıldı. 86’da Vitor Hugo çift sarı karttan oyun dışı kaldı
Mavi-yeşilli ekibin 90+2'de Djokovic ile bir şutu üst direkten döndü Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçında sahaya çıktığı ilk 11, birbirinden uyumsuz, bağlantı paslarını yapamayan ve kademe anlayışından yoksun bir haldeydi. Özellikle Nwakaeme ve Ekuban'ın ilerideki üretkenliğiniarayan Trabzonspor'da Yunus Mallı da sakatlanıp oyundan çıkınca yerine giren Yusuf Sarı sağ kanada geçti ve bu mevkide maça başlayan Flavio ortaya alındı. Bu nedenle maçın büyük bir bölümü sol kanatta oyuncu olmadan oynandı. Trabzonspor'un ofansif yükünü tek başına üstlenmeyeçalışan Bakasetas da ekstra çabasını 90 dakikaya yaymakta zorlandı. İlk yarıda ev sahibi takım tehlikeli atak üretmekte zorlanırken, Trabzon'un ataklarında ise yine bir kaleci devleşti ve ağlarını gole kapamayı başardı. İkinci yarıda ise her iki takım orta saha mücadelesi verirken etkili atak geliştirmekte zorlandı. Maçın son dakikalarına doğru VitorHugo, Michalak'ı durdurmakta zorlanınca yaptığı hareket sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşma başladığı skorla sona ererken, Fırtına üst üste üçüncü beraberliğini aldı.
ABDÜLKADİR ÖMÜRAY SONUNDA DÖNECEK
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçtan sonra kaçan pozisyonlara yandı. Tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Son 3 karşılaşmadaki oyun bizi tatmin etse de skor olarak etmiyor. Trabzonspor her maçı kazanmak için oynar. Genel olarak hücumda zaten alternatif yokkensakatlıkların olmasıyla orta saha özellikli oyuncularlasahaya çıktık. Rakibe kırmızı karttan sonra bir tane şut şansı verdik. Oyunun genel yapısından memnunum ama futbolcular da oyunun karşılığını alamadığı için üzgünler. Kazanmak için her şeyiyaptılar. Sakatların dönmesiyle planlamalara yenidenbakacağız. Kötü bir durum olmazsa, AbdülkadirÖmür'ü ay sonuna kadar aramızda göreceğiz."
HUGO HATAY'A YOK
KARŞILAŞMANIN 86'ncı dakikasında Michalak'ın geliştirmek istediği tehlikeli atağı faulle durduran Vitor Hugo'ya hakem Cüneyt Çakır ikinci sarı kartını gösterdi. Çift sarıdan oyun dışı kalan Brezilyalı stoper, gelecek hafta Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Hugo bundan önce son kırmızı kartını Fiorentina forması giyerken Kasım 2018'de görmüştü.
TARIK'TAN 4 KRİTİK HAMLE
DAKİKA 31: Flavio'nun cezasahası dışından volesini TarıkÇetin sağına uçarak kurtardı.
DAKİKA 35: Bakasetas cezayayından soluyla vurdu, Tarıkbu sefer de yatarakgolü önledi.
DAKİKA 58: YusufSarı'nın ortasınaDjaniny uçarakkafayı vurdu amaTarık yine çıkardı.
DAKİKA 64: Baker'ın uzunpasına hareketlenenDjaniny'den öncekalesini terkeden24 yaşındaki kaleci,tehlikeyi önledi.