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Giriş Tarihi: 12.4.2021 00:56

Türkiye Futbol Federasyonundan 'a geçmiş olsun mesajı

AA
Türkiye Futbol Federasyonundan Cenk Tosun'a geçmiş olsun mesajı

(TFF), 'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlık geçiren Beşiktaşlı futbolcu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçında dizinden üzücü bir sakatlık yaşayan Beşiktaş ve A Milli Takımımız oyuncusu Cenk Tosun'a ve siyah-beyazlı camiaya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Cenk Tosun'un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Fenerbahçeli Mesut Özil'in de aralarında yer aldığı çok sayıda futbolcu, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajla Cenk Tosun'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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Türkiye Futbol Federasyonundan Cenk Tosun'a geçmiş olsun mesajı
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