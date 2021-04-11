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Giriş Tarihi: 11.4.2021 20:23

'ni bırakmıyor!

AA
West Ham Şampiyonlar Ligi'ni bırakmıyor!

'de , deplasmanda 'a 3-2 mağlup oldu. West Ham United, 29. ve 44. dakikalarda ve 48. dakikada Jarrod Bowen'in golleriyle 3 puanı kazanan takım oldu. Leicester ekibinin gollerini 70. ve 90. dakikalarda Kelechi Iheanacho attı.

Ligde 31. hafta maçına çıkan Leicester City, Londra Stadyumu'nda West Ham United'la karşılaştı. West Ham United, 29. ve 44. dakikalarda Jesse Lingard ve 48. dakikada Jarrod Bowen'in golleriyle 3 puanı kazanan takım oldu. Leicester ekibinin gollerini 70. ve 90. dakikalarda Kelechi Iheanacho attı.

Leicester City'de forma giyen milli futbolculardan Çağlar Söyüncü koronavirüs karantinası nedeniyle, Cengiz Ünder ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Leicester City 56 puanda kalarak haftayı üçüncü sırada tamamladı. Londra ekibi West Ham United ise 55 puana ulaşarak dördüncü sıraya yükseldi.

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West Ham Şampiyonlar Ligi'ni bırakmıyor!
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