A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, SABAH'a konuştu: Bu durumu fırsat olarak görmeliyiz

Şenol Güneş'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"YOĞUN MÜSABAKA TAKVİMİ OLUŞTU"

"Pandemi hayatımıza girince tüm planlarımız ertelendi. Kulüpler için de zorlu bir süreç yaşanıyor. Futbolda yeni bir dünya düzenine geçildi. Öncelikle olağanüstü yoğun bir müsabaka takvimi oluştu. Oyuncular ve kulüpler açısından beklenmedik sakatlıklar oluştu. Sağlıklı olan oyuncular bu süreçte kendilerine dikkat edemedikleri için form grafikleri ister istemez etkilendi. Futbolcular, teknik adamlar, yönetimler, taraftarlar hatta medya için de çok zor bir durum bu. Uyum sağlamaya çalıştık ve çalışıyoruz.