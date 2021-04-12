Beşiktaş'a 17 puan yetiyor! Şampiyonluk için geri sayım

LARİN, ABOUBAKAR'I YAKALADI

Siyah-beyazlı ekibin golcü oyuncusu Cyle Larin, BB Erzurumspor deplasmanında fileleri havalandırarak bu sezonki gol sayısını 15'e çıkardı ve takım arkadaşı Aboubakar'la arasındaki gol farkını da eritti. Ligde 18 golü bulunan Boupendza'nın ardından Aboubakar ve Diouf ile birlikte krallık yarışında mücadele eden Larin'i, 13 golü bulunan Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas takip ediyor. Aboubakar-Larin bu sezon toplamda 30 kez fileleri havalandırmayı başardılar. İki oyuncu, 1996-1997 sezonunda Oktay Derelioğlu-Ertuğrul Sağlam ikilisinin ardından 30 gol barajını aşan ilk ikili oldu.





GHEZZAL FORMUNUN ZİRVESİNDE

Alanyaspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin mimarlarından olan Rachid Ghezzal, BB Erzurumspor karşısında da farkını ortaya koydu ve galibiyeti getiren isimlerden oldu. Bu sezon oynadığı 23 lig maçında 3. golünü atan Ghezzal, 14 de asist yaparak, siyah-beyazlı ekibin son yıllardaki en fazla asist yapan oyuncusu oldu. Beşiktaş'ta 2016-2017 sezonunda Quaresma 13 asist yaparak, son 10 yılın en yüksek rakamına çıkan isim olurken, Ghezzal, Portekizli oyuncuyu geride bırakmayı başardı. Larin-Aboubakar ikilisi bu sezon 30 gole imza atarken, Ghezzal-Atiba ikilisi ise toplamda 23 asist yaptı.