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Giriş Tarihi: 12.4.2021

Canımızı yaktılar!

Canımızı yaktılar!
Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, hakem kararlarına tepki gösterdi. Ghezzal'in durumu 3-2'ye getiren golü öncesinde Cenk'in topu elle aldığını hatırlatan Vural, "Bir hakem hatası veya es geçtiği bir pozisyon, tam da gözümün önünde oldu. Cenk eliyle topu aşağı doğru aldı. Oyun devam etti, gol oldu. 'Eliyle aldı' diyorum. Siz aldınız diyor, almadık kardeşim. Ortanın ortasında avantaj mı olur? Hakemin orada pozisyonu kaçırması canımızı yaktı. VAR neye müdahale eder?" dedi.

ELDEN SONRA TOP ERZURUM'A GEÇTİ
MÜCADELENİN ardından gecenin en çok konuşulan konularından birisi, Ghezzal'in golü öncesinde Cenk'in topa elle temasıydı. Sosyal medyada futbolseverler, "VAR niye devreye girmedi" şeklinde yorumlarda bulunurken, bunun sebebinin, Cenk'in pozisyonundan sonra topun Erzurumsporlu oyunculara geçmesi olduğu kaydedildi. VAR protokolünde ise, "Savunma oyuncusu topa hakim olursa ve pas atarsa, o noktadan öncesi için VAR devreye girmez" yazıyor.

'SOĞUK BAHANE DEĞİL'
GOLÜYLE takımını 2-1 öne geçiren Oğuzhan Özyakup, maçın ardından zemine isyan etti. Özyakup, "60-70 dakika taş gibi zeminde oynadık. Statta ısıtma var mı, yoksa neden yok? Yazık günah, bugün (dün) Cenk'e oldu, yarın öbür gün başkasına. Başka ülkelerde de yeterince soğuk şehirler var ama zeminler iyi. Hepimiz dedik maçtan önce, zemin çok sert diye" ifadesini kullandı

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Canımızı yaktılar!
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