Çaykur Rizespor 33 yıllık rekoru egale etti

BÜLENT UYGUN: 47-48 PUAN HEDEFLİYORUZ

Bu arada Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde kendilerine 47-48 puan hedefi koyduklarını söyledi. Uygun, "Biz ligde kendimize 47-48 puanı hedef seçtik. En az almamız gereken puan olarak düşünüyoruz. Ligde 41 puanın kalıcı olacağını söyleyebiliriz. Alt sıralardaki takımların birbiriyle ve şampiyonluğa oynayan takımlarla maçları var. 41-42 puanın bu ligin puan ortalaması olarak düşünüyorum" ifadelerini kullandı.