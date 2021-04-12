Cedi Osman'ın 15 sayısı Cleveland'a yetmedi

NBA'e 10 maçla devam edildi. Pelicans, Zion Williamson'ın 38 sayı, 9 ribauntluk etkili oyunu sayesinde Cavaliers deplasmanından galip ayrıldı. Brandon Ingram de 27 sayı, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Cavaliers'ta Dean Wade 21, Kevin Love ve Isaac Okoro 19'ar sayı kaydetti. Cedi Osman ise kenardan gelerek 15 sayı, 7 asist, 3 ribaunt üretti.