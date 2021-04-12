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Giriş Tarihi: 12.4.2021 11:11 Son Güncelleme: 12.4.2021 12:04

'ın 15 sayısı Cleveland'a yetmedi

AA
Cedi Osman'ın 15 sayısı Cleveland'a yetmedi

'de , 'ı 116-109 yendi. Milli basketbolcumuz maçı 15 sayı, 7 asist ve 3 ribauntla tamamladı.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Pelicans, Zion Williamson'ın 38 sayı, 9 ribauntluk etkili oyunu sayesinde Cavaliers deplasmanından galip ayrıldı. Brandon Ingram de 27 sayı, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Cavaliers'ta Dean Wade 21, Kevin Love ve Isaac Okoro 19'ar sayı kaydetti. Cedi Osman ise kenardan gelerek 15 sayı, 7 asist, 3 ribaunt üretti.

CLIPPERS ARKA ARKYA 5. GALİBİYETİNİ ALDI
Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Los Angeles Clippers, sahasında oynadığı Detroit Pistons karşılaşmasını 131-124 kazandı. Kawhi Leonard'ın dinlendirildiği maçta Clippers'ı, 33 sayı, 6 ribauntla oynayan Marcus Morris ve 32 sayı, 9 asist üreten Paul George sürükledi.

Pistons'ta Josh Jackson'ın 26 sayı, Saddiq Bey'in 25 sayı, 4 top çalma ve Cory Joseph'ın 18 sayı, 13 asist, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 101-105
Denver Nuggets-Boston Celtics: 87-105
Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 109-116
Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 87-124
Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 121-117
New York Knicks-Toronto Raptors: 102-96
Memphis Grizzlies-Indiana Pacers: 125-132
Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 117-119
Portland Trail Blazers-Miami Heat: 98-107
Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 131-124

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Cedi Osman'ın 15 sayısı Cleveland'a yetmedi
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