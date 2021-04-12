Cenk Tosun'un sakatlık sonrası ilk sözleri! "Allahım nedir bu başıma gelen"

SEZONU KAPATTI

Cenk'in diz kapağı doktorlar tarafından yerine oturtuldu. Milli oyuncu ambulans ile takım uçağına götürülürken soyunma odasındaki müdahale sırasında kaptan Atiba'nın da yanında olduğu öğrenildi. Yıldız futbolcu bu sezon bir daha forma giyemeyecek.





Dün akşam ambulansla uçağa götürülen ve Beşiktaş kafilesiyle İstanbul'a gelen Cenk'in son durumu belli oldu. İstanbul'da yapılan kontrollerin ardından deneyimli golcünün dizinden ameliyat olmasına karar verildi.

A Spor'un son dakika haberine göre, bugün diz operasyonuna girecek olan Cenk Tosun'un 6 ila 8 ay arasında sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.