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Giriş Tarihi: 12.4.2021 13:54 Son Güncelleme: 12.4.2021 14:40

'un sakatlık sonrası ilk sözleri! "Allahım nedir bu başıma gelen"

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Cenk Tosun'un sakatlık sonrası ilk sözleri! Allahım nedir bu başıma gelen

'in 34. haftasında oynanan - maçını siyah-beyazlılar 4-2'lik skorla kazanmayı bildi. Zorlu müsabakada deneyimli golcü , talihsiz bir sakatlık yaşadı. Geçen sezon çaprz bağları kopan milli futbolcunun bu kez dizi çıktı. Cenk Tosun'un sakatlık sonrası soyunma odasına götürülürken, "Allahım nedir bu benim başıma gelen" ifadelerini kullandığı belirtildi. Cenk'in 6-8 ay arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Beşiktaş dün Cenk Tosun'un sakatlanması ile sarsıldı. 2 Mart 2020'de sol diz çapraz bağından ameliyat olan ve Everton'dan Beşiktaş'a gelerek EURO 2020 için milli forma hazırlığı yapan oyuncu, 19 Şubat'ta diz ödemi sakatlığı sonrasında 5 maç daha kaçırmıştı.

CENK TOSUN'UN İLK TEPKİSİ...

Yeniden golleri ile sahalara dönen Cenk Tosun, dün de sol dizinden sakatlanıp oyundan 76'da çıktı. Sedye ile sahayı terk eden ve soyunma odasına da bu şekilde götürülen 29 yaşındaki forvet bu sırada, "Allahım nedir bu benim başıma gelen" dedi.

Everton'da dizindeki sorun nedeniyle kaçırdığı 36 maç sonrasında sahalara dönmek için Türkiye'ye gelen ve forma giymeye başlayan milli oyuncunun Erzurum'da bu kez diz kapağı çıktı.

SEZONU KAPATTI

Cenk'in diz kapağı doktorlar tarafından yerine oturtuldu. Milli oyuncu ambulans ile takım uçağına götürülürken soyunma odasındaki müdahale sırasında kaptan Atiba'nın da yanında olduğu öğrenildi. Yıldız futbolcu bu sezon bir daha forma giyemeyecek.



Dün akşam ambulansla uçağa götürülen ve Beşiktaş kafilesiyle İstanbul'a gelen Cenk'in son durumu belli oldu. İstanbul'da yapılan kontrollerin ardından deneyimli golcünün dizinden ameliyat olmasına karar verildi.

A Spor'un son dakika haberine göre, bugün diz operasyonuna girecek olan Cenk Tosun'un 6 ila 8 ay arasında sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

AVRUPA ŞAMPİYONASI ŞANSSIZLIĞI...

Cenk Tosun, geçen sezon da çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. EURO 2020'yi kaçıracak olmanın üzüntüsünü yaşayan Cenk, pandemi nedeniyle turnuvanın bu yıla ertelenmesiyle umutlanmıştı.

Ancak milli golcü, dün yaşadığı sakatlığın ardından Avrupa Şampiyonası'nda forma giyme şansını bir kez daha kaçırmış oldu.

AMELİYATA ALINDI!

Dizinden sakatlanan Cenk Tosun, ameliyata alındı. Yıldız forvetin sağ dizindeki hasar ameliyat sonrası netleşecek.

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Cenk Tosun'un sakatlık sonrası ilk sözleri! "Allahım nedir bu başıma gelen"
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