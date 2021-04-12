Emin Bayram'dan transfer sözleri! "Arda ağabeyim istedi"

Emin, oyun anlayışı sebebiyle Boluspor'a transfer olmak istediğini aktararak, "Buraya gelmemde Arda ağabeyimin ve hocamın büyük katkısı oldu. Onlar Bolu'yu seçmemi istediler. Gelmeden önce Arda abim ile de konuştuğumda pas oyunu oynayan takıma gitmemi söylemişti. Boluspor'u zaten takip ediyordum, burada arkadaşlarım vardı. Barbaros abi (Gözneli) ile görüştük, Arda abi ile Başakşehir'den tanışıyorlar. Bu şekilde ilerledi, Bolu'yu seçtik. Çok da memnunum, her şey iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DA FUTBOL OYNAMAK, SARI-KIRMIZI FORMA İLE SAHAYA ÇIKMAK HAYALİMDİ"

Emin, altyapısında yetiştiği Galatasaray formasını giymenin hayali olduğunu söyleyerek, "İlk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor maçında oynadım. Bir ay öncesine kadar top toplayıcılık yaptığım sahada bu sefer maç oynamak nasip oldu. Hocam uygun gördü. Çok güzeldi, o zaman taraftarımız da vardı. Pandemi yoktu. Her şey çok güzeldi. Galatasaray'da futbol oynamak, sarı-kırmızı forma ile sahaya çıkmak hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdim, şimdi de daha fazlasını gerçekleştirmek için uğraşıyorum." şeklinde konuştu.

Fatih Terim gibi bir teknik direktörle çalıştığı için şanslı olduğunu dile getiren 18 yaşındaki stoper, "Hocamın zaten başarılarını söylememe gerek yok. Gençlere olan bakış açısı benim için çok değerli. Herkesin gözündeki Fatih Hoca ile benim gözümdeki Fatih Hoca çok farklı. Akademideyken onunla çalışmak hayalimdi. Nasip oldu, her şey çok da iyi gidiyordu. Daha da iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Emin, Galatasaray formasıyla ilk çıktığı maçlardan olan Medipol Başakşehir karşılaşmasının da kendisi için özel olduğunu anlatarak, "Başakşehir maçında oyuna sonradan girmiştim. Tabii daha iyi rakiplere karşı daha iyi konsantre oluyoruz. Daha ciddi oynamamız gerekiyor, çünkü karşınızda çok tehlikeli ve büyük oyuncular var. O maç benim için iyi geçmişti. Allah'ın izniyle daha büyük oyunculara karşı oynayacağımı da düşünüyorum." ifadelerini kullandı.