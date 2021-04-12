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Giriş Tarihi: 12.4.2021 21:57 Son Güncelleme: 12.4.2021 22:00

'ndan galibiyet yorumu: 'Büyük takım böyle oynar...'

Emre Belözoğlu'ndan galibiyet yorumu: 'Büyük takım böyle oynar...'

'in 34. haftasında , Kadıköy'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek zirvedeki Beşiktaşla arasındaki puan farkını 4'e düşürmeyi başardı. Fenerbahçe'nin başında üçüncü maçına çıkan , 2. galibiyetini alarak Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında tutmayı başardı. Gaziantep karşısında alınan galibiyetin ardından konuşan Emre Belözoğlu, 'Büyük takım böyle oynar.' diye konuştu.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Erol Bulut'un ardından Fenerbahçe'nin başına geçen Emre Belözoğlu, takımıyla üçüncü maçına çıktı ve ikinci galibiyetini aldı. Erol Bulut yönetiminde adeta Fenerbahçe'nin kabusu haline gelen Kadıköy, Emre Belözoğlu ile tersine döndü.

Genç teknik adam, Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de üst üste 2 galibiyet alarak Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında tutmayı başardı. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle birlikte Beşiktaşla olan puan farkını 4'e indirdi.

Maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin büyük takım oyunu oynadığını söyleyerek, "Büyük takım böyle oynar" ifadelerini kullandı.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları:

Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Her şeyden önce Kadıköy'de kazanmak güzel. Burada kazanmanın keyfini futbolcuyken birçok kez yaşadım. Oyunun başındaki enerjimiz, Fenerbahçe'nin genlerine çok uygun.

"3-1'E KADAR OLAN SÜREÇTEN MEMNUN DEĞİLİM"

Risk almamak en büyük risktir diye düşünüyorum ben. İnandığım değerlerin arkasında devam edeceğim. İkinci yarının başlangıcı itibariyle golü bulmamız, 1-0'dan sonraki oyun, 2-1'den sonraki oyun hiç istemediğim ve arzu etmediğim bir oyun. 3-1'e kadar olan süreçten memnun değilim.

Daha uzun dakikalara oyunu yaymamız lazım. Ben genel anlamda arkadaşlarımın mücadelesinden çok memnunum. Onları bir kez daha tebrik ediyorum. Her maçın ayrı bir senaryosu var. Bugün topu tutan ve bekleri çıkaran bir oyun oynamaya çalıştık. Maxim ve Mirallas üst seviye oyuncular, bu oyuncuların bekleri takip etmemesinden faydalanmaya çalışacaktık.

"BÜYÜK TAKIM TOPU VERMEZ"

Büyük takım böyle oynar, topu vermez. Ama ikinci yarıda bunu yapamadık. Top onların ayağına geçti. Dün şampiyonluktaki en büyük rakibimizin 45 ve 70 arasındaki ilk şutu gol oldu. Gerçekçi olmak lazım. Henüz 10 gündür 3 resmi maça çıktım. Fenerbahçe'nin zaten her teknik adamı kazanmak için oynar.

"FENERBAHÇE'NİN GENLERİ..."

Ama Emre hocanın oyunundan ziyade, Fenerbahçe'nin kendi genlerinin oyununu arzu ediyorum. Doğruları yaptığımız oyunun süresini daha fazla uzatmaya çalışacağım.

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Emre Belözoğlu'ndan galibiyet yorumu: 'Büyük takım böyle oynar...'
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