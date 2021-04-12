Emre Belözoğlu'ndan galibiyet yorumu: 'Büyük takım böyle oynar...'

Daha uzun dakikalara oyunu yaymamız lazım. Ben genel anlamda arkadaşlarımın mücadelesinden çok memnunum. Onları bir kez daha tebrik ediyorum. Her maçın ayrı bir senaryosu var. Bugün topu tutan ve bekleri çıkaran bir oyun oynamaya çalıştık. Maxim ve Mirallas üst seviye oyuncular, bu oyuncuların bekleri takip etmemesinden faydalanmaya çalışacaktık.