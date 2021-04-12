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Giriş Tarihi: 12.4.2021 19:33 Son Güncelleme: 12.4.2021 19:35

'ten övgü dolu sözler! Ballon d'Or detayı...

Hansi Flick'ten Kylian Mbappe övgü dolu sözler! Ballon d'Or detayı...

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu , çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile eşleşmişti. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Paris Saint-Germain, tur için avantajlı hale geldi. 13 Nisan Salı gecesi oynanacak olan rövanş maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bayern Münih Teknik Direktörü , ilk maçta Bayern'e en çok zorluk çıkaran isim olan Mbappe'ye övgü dolu sözlerde bulundu.

Avrupa futbolunun en büyük kulüplerinden birisi olan Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bir diğer Avrupa devi Paris Saint-Germain ile eşleşmişti. Devler Ligi'nde erken finale sahne olan bu eşleşmenin ilk maçı, PSG'nin 3-2 kazanmasıyla sona ermişti.

Attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren Kylian Mbappe, yıldızlaştığı gecede övgüleri toplamayı başarmıştı. Rövanş için 13 Nisan Salı gecesi tekrar karşılaşacak olan iki takımın mücadelesinde, tur için avantajlı olan takım Paris Saint-Germainm olarak görülüyor.

Karşılaşma öncesi basın toplantısında konuşan Bayern Münih teknik direktörü Hansi Flick, ilk maçın yıldızı Mbappe'ye övgü dolu sözlerde bulundu.

"BALLON D'OR'U KAZANACAĞINA EMİNİM"

Hansi Flick'in Mbappe hakkında sözleri şöyle:

"Bayern'in başına geçtiğimden bu yana PSG ile iki kez karşılaştık. Rövanş maçında PSG'yi nasıl geçeceğimizi iyi analiz ettik. Mbappe'nin Ballon d'Or'u kazanacağından eminim. O her şeye sahip. Süper hızlı, harika bir tekniği var. Gol atmayı en iyi yapan isimlerden birisi. Neymar'da var, PSG'nin futbol oynamasını bile iki çok iyi hücum oyuncusu var."

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Hansi Flick'ten Kylian Mbappe övgü dolu sözler! Ballon d'Or detayı...
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