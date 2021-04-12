Hansi Flick'ten Kylian Mbappe övgü dolu sözler! Ballon d'Or detayı...

"BALLON D'OR'U KAZANACAĞINA EMİNİM"

Hansi Flick'in Mbappe hakkında sözleri şöyle:

"Bayern'in başına geçtiğimden bu yana PSG ile iki kez karşılaştık. Rövanş maçında PSG'yi nasıl geçeceğimizi iyi analiz ettik. Mbappe'nin Ballon d'Or'u kazanacağından eminim. O her şeye sahip. Süper hızlı, harika bir tekniği var. Gol atmayı en iyi yapan isimlerden birisi. Neymar'da var, PSG'nin futbol oynamasını bile iki çok iyi hücum oyuncusu var."