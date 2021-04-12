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Giriş Tarihi: 12.4.2021

Kayseri’de gülen Antalya

Kayseri’de gülen Antalya

Akdeniz ekibi 2 maçlık yenilgi serisini bitirirken, sarı-kırmızılılar düşme potasında kaldı

Düşme hattında bulunan Hes Kablo Kayserispor, sahasında Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenildi ve durumunu zora soktu. Ev sahibi takım mücadelenin 5. dakikasında Luckassen ile skoru 1-0'a getirdi. VAR tarafından uyarılan hakem Tugay Kaan Numanaoğlu incelemenin ardından golü iptal etti. 45'inci dakikada korner kullanan Antalyaspor'da Nuri Şahin'in ortasını Naldo tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda Kayserispor aradığı golü bulamayınca mücadele konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde 31 puanla 18'inci sırada kaldı. Antalya ise puanını 41'e yükseltti.

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Kayseri’de gülen Antalya
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