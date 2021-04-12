Kayseri’de gülen Antalya

Düşme hattında bulunan Hes Kablo Kayserispor, sahasında Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenildi ve durumunu zora soktu. Ev sahibi takım mücadelenin 5. dakikasında Luckassen ile skoru 1-0'a getirdi. VAR tarafından uyarılan hakem Tugay Kaan Numanaoğlu incelemenin ardından golü iptal etti.İkinci yarıda Kayserispor aradığı golü bulamayınca mücadele konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.Antalya ise puanını 41'e yükseltti.