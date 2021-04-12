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Giriş Tarihi: 12.4.2021

Kimse 8’de 8 yapamaz!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kimse 8’de 8 yapamaz!

“Bu sene işler zor, oyuncuları da anlamak lazım. Her zaman bekliyoruz ki 3-5 tane atalım. Bu oyun zor bir oyun. İnanılmaz bir trafik var.”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Cenk Tosun'un sakatlığı nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. "Acil şifalar" dileyerek konuşmasına başlayan 48 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle konuştu: "Cenk Tosun sezonu kapattı, 6-7 ay olmayacak. Hayatta her şey insanların başına geliyor hazırlıklı olmak lazım. Bu hafta sezonun en zor haftasıydı. Bizi en çok düşündüren 3 maçtı. Milli arada sakatlıklar, Kovidler, cezalılar derken bu periyot öncesi zora girdik aslında."

'NE KADAR AZ HASAR, O KADAR ÇOK MUTLULUK'
"Yolumuza bu şekilde devam etmek çok değerli, umarım bunun avantajını ilerleyen haftalarda kullanırız. Oyuncular zaten yorgun. Önlem alınacak bir durum da yok. Atiba'yı yorgun gördük, oyundan aldık… Oyun içinde değişimler yaptık. Bu sene işler zor, oyuncuları da anlamak lazım. Her zaman bekliyoruz ki 3- 5 tane atalım. Bu oyun zor bir oyun. Zor bir süreçten geçiyoruz Türk futbolu olarak. İnanılmaz bir trafik var. 8'de 8 bence kimse yapamaz. Ne kadar az hasar alırsak o kadar mutlu oluruz."

ABOUBAKAR DÖNÜYOR
KAMERUN Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrasında Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarını kaçıran Vincent Aboubakar için seferberlik var. Zorlu süreçte Aboubakar'a ihtiyacı olan Yalçın, oyuncunun bireysel çalışmalarını yakından izlerken bir yandan da sağlık heyeti ile sürekli temasta. Düz koşular yapan 29 yaşındaki golcünün, bu hafta takımla çalışmalara başlaması ve Ankaragücü maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

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Kimse 8’de 8 yapamaz!
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