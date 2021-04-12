Lille’in 3 atlısı

Burak 10 gol-4 asist, Yusuf 7 gol-4 asist, Zeki ise 2 gol-1 asist yaptı. Toplamda 19 gol-9 asist bizim çocuklardan geldi
Fransa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Lille, 10 yılınardından şampiyonluğaemin adımlarlayürürken, 3 Türk yıldız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik performanslarıyla takımı sırtlıyor. Lejyonerlerimiz atılan 53golün 28'ine 19 gol ve 9 asistlekatkı verdi. Burak 10 gol-4asistle mücadele ederken,Yusuf Yazıcı da7 kez ağları sarsıp, 4 gol pası verdi. Defansın sağında oynayan Zeki ise 2 gol atıp, 1 de asist yaptı. 35 yaşındaki Burak Yılmaz, 2000'li yıllardaLigue 1'de bir sezonda 10gole ulaşan en yaşlı 2. oyuncuoldu. 22 maçta ter döken Zeki, 2, 26 mücadelede oynayan Yusuf ise 3 kez haftanın takımına girmeyi başardı.
ARSENAL 'YUSUF' DEDİ
YUSUF Yazıcı'nın ismi Arsenal ile anılmaya başladı. İngiliz basınında yer alan habere göre Londra ekibi, kiralık olarak forma giyen Norveçli futbolcu Martin Odegaard'ın takımdan ayrılması durumunda Yusuf Yazıcı'ya imza attıracak.