Lille’in 3 atlısı

Fransa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan, 3 Türk yıldız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik performanslarıyla takımı sırtlıyor.ağları sarsıp, 4 gol pası verdi. Defansın sağında oynayan Zeki ise 2 gol atıp, 1 de asist yaptı. 35 yaşındaki22 maçta ter döken Zeki, 2, 26 mücadelede oynayan Yusuf ise 3 kez haftanın takımına girmeyi başardı.Yazıcı'nın ismi Arsenal ile anılmaya başladı. İngiliz basınında yer alan habere göre Londra ekibi, kiralık olarak forma giyen Norveçli futbolcu Martin Odegaard'ın takımdan ayrılması durumunda Yusuf Yazıcı'ya imza attıracak.