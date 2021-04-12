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Giriş Tarihi: 12.4.2021 13:58

Masterler birliğinden görkemli şampiyonluk kutlaması

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Masterler birliğinden görkemli şampiyonluk kutlaması

, il genelinde futbolu bırakmış olan futbolculardan oluşan takımların katıldığı turnuvanın kapanışını meşale ve görsel şovlarla kutladı.

Diyarbakır Masterler Birliği, il genelinde futbolu bırakmış olan futbolculardan oluşan takımların katıldığı turnuvanın kapanışını meşale ve görsel şovlarla kutladı.

Seyrantepe spor tesislerinde düzenlenen ve 10 takımın katıldığı Bahar Turnuvası'nın finalinde Tarım Masterler'i 5-0 yenerek mutlu sona ulaşan Diyarbakır Masterler Birliği'nin şampiyonluk kupasını Vali Münir Karaloğlu takım kaptanı ve Masterler Birliği başkanı Veysi Akar'a takdim etti.

Kupanın ardında turnuvaya katılan sporcular meşaleler yakarak coşkulu şekilde şampiyonluğu kutladı.

Birlik başkanı Veysi Akar, turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ederek turnuvanın adına yakışır şekilde coşkulu geçtiğini ifade etti.

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Masterler birliğinden görkemli şampiyonluk kutlaması
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