Mert Hakan'dan şampiyonluk sözleri: Umarım sezon sonu...

Mert Hakan Yandaş, bu sevinci maç sonrası anlattı ve "İrfan, bize golden sonra kahve ısmarladı, 3'ü 1 arada. Maçtan önce bunu konuştuk. Biz atarsak, sen kahveleri koy dedik, sen atarsan biz kahveleri koyalım dedik. O da 3'ü 1 arada yapmış, tadı da çok güzeldi, içtik. Umarım sezon sonu şampiyonluk kahvesini içeriz" dedi.