Mert Hakan'dan şampiyonluk sözleri: Umarım sezon sonu...

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia ve Sinan Gümüş'ten gelirken, Gaziantep FK'nın tek golü Maxim'den geldi.
Gaziantep maçında Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydeden Mert Hakan, oyunda kaldığı süre boyunca da oldukça etkili performansıyla Emre Belözoğlu'ndan tam not aldı.
"UMARIM SEZON SONU..."
Maç sonunda FB TV'ye konuşan Mert Hakan, attığı golün ardından yaşadığı sevinci anlattı ve şampiyonluk sözlerinde bulundu. Mert Hakan Yandaş'ın golünün ardından İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan ve Mert Hakan Yandaş, "Kahve içme" sevinci yaptı.
Mert Hakan Yandaş, bu sevinci maç sonrası anlattı ve "İrfan, bize golden sonra kahve ısmarladı, 3'ü 1 arada. Maçtan önce bunu konuştuk. Biz atarsak, sen kahveleri koy dedik, sen atarsan biz kahveleri koyalım dedik. O da 3'ü 1 arada yapmış, tadı da çok güzeldi, içtik. Umarım sezon sonu şampiyonluk kahvesini içeriz" dedi.