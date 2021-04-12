Nedir benim başıma gelenler!

Daha önce sol diz ön çapraz bağları kopan Cenk’in bu kez diz kapağı çıktı. Soyunma odasına gözyaşları içinde götürülen milli oyuncunun diz kapağı burada yerine takıldı
Beşiktaş dün Cenk Tosun'un sakatlanması ile sarsıldı. 2 Mart 2020'de sol diz çapraz bağından ameliyat olan ve Everton'dan Beşiktaş'a gelerek EURO 2020 için milli forma hazırlığı yapan oyuncu, 19 Şubat'ta diz ödemi sakatlığı sonrasında 5 maç daha kaçırmıştı. Yeniden golleri ile sahalaradönen Cenk Tosun, dün de sol dizindensakatlanıp oyundan 76'da çıktı. Sedye ile sahayı terk eden ve soyunma odasına da bu şekilde götürülen 29 yaşındaki forvet bu sırada "Allahımnedir bu benim başıma gelen" dedi. Everton'da dizindeki sorun nedeniyle kaçırdığı 36 maç sonrasında sahalara dönmek için Türkiye'ye gelen ve forma giymeye başlayan milli oyuncunun Erzurum'da bu kez diz kapağı çıktı.
SEZONU KAPATTI
Cenk'in diz kapağı doktorlar tarafından yerine oturtuldu. Milli oyuncu ambulans ile takım uçağına götürülürken soyunma odasındaki müdahale sırasında kaptan Atiba'nın da yanında olduğu öğrenildi. Yıldız futbolcu bu sezon birdaha forma giyemeyecek.