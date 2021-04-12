Son dakika: Dizinden sakatlanan Cenk Tosun 6-8 ay sahalardan uzak kalacak! İşte son durumu

Son dakika haberi... Dün akşamki Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun, 6-8 ay arasında sahalardan uzak kalacak. A Spor'un aktardığı bilgiye göre milli futbolcunun sakatlığının ciddi olduğu en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Deneyimli golcü geçen sezon da sakatlanmış EURO 2020'yi kaçırmanın üzüntüsünü yaşamıştı. EURO 2020 pandemi nedeniyle bir yıl ertelendi fakat Cenk yeniden sakatlandı. Milli takımımız için de önemli bir oyuncu olan Cenk Tosun, EURO 2021'de de forma giyemeyecek.
Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar sahadan 4-2 galip ayrılırken, yıldız golcüsü Cenk Tosun'u kaybetti. Dizinden sakatlanan milli futbolcudan kötü haber geldi.
Dün akşam ambulansla uçağa götürülen ve Beşiktaş kafilesiyle İstanbul'a gelen Cenk'in son durumu belli oldu. İstanbul'da yapılan kontrollerin ardından deneyimli golcünün dizinden ameliyat olmasına karar verildi.
A Spor'un son dakika haberine göre, bugün diz operasyonuna girecek olan Cenk Tosun'un 6 ila 8 ay arasında sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
AVRUPA ŞAMPİYONASI ŞANSSIZLIĞI...
Cenk Tosun, geçen sezon da çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. EURO 2020'yi kaçıracak olmanın üzüntüsünü yaşayan Cenk, pandemi nedeniyle turnuvanın bu yıla ertelenmesiyle umutlanmıştı.
Ancak milli golcü, dün yaşadığı sakatlığın ardından Avrupa Şampiyonası'nda forma giyme şansını bir kez daha kaçırmış oldu.
Dizinden sakatlanan Cenk Tosun sezonu kapattı!