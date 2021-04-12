Son dakika: Dizinden sakatlanan Cenk Tosun 6-8 ay sahalardan uzak kalacak! İşte son durumu

Son dakika haberi... Dün akşamki Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun, 6-8 ay arasında sahalardan uzak kalacak. A Spor'un aktardığı bilgiye göre milli futbolcunun sakatlığının ciddi olduğu en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Deneyimli golcü geçen sezon da sakatlanmış EURO 2020'yi kaçırmanın üzüntüsünü yaşamıştı. EURO 2020 pandemi nedeniyle bir yıl ertelendi fakat Cenk yeniden sakatlandı. Milli takımımız için de önemli bir oyuncu olan Cenk Tosun, EURO 2021'de de forma giyemeyecek.