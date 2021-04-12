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Giriş Tarihi: 12.4.2021 17:58 Son Güncelleme: 12.4.2021 18:10

Son dakika: 'ndan beklenmedik karar! bu sezon ikinci kez...

Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan beklenmedik karar! Luiz Gustavo bu sezon ikinci kez...

Son dakika haberi... 'in 34. haftasında , kendi evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. 'nun sarı-lacivertli takımın başında çıkacağı 3. maçta sürpriz bir karara daha imza attı. Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor deplasmanında takımın en formda isimlerinden birisi olan Pelkas'ı ilk 11'de başlatmayan Belözoğlu, bu hafta Gaziantep karşısında bu sezon sakatlık geçirdiği dönem dışında ilk 11'e ilk yazılan isim olan 'yu yedek başlattı.

Süper Lig'de 34. hafta maçında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan beklenmedik bir hamle geldi. Bu sezon Süper Lig'de sarı-lacivertli formayı en çok terleten isimlerden birisi olan Luiz Gustavo, 34. haftada oynanacak olan Gaziantep FK maçında ilk 11'e alınmadı.

Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından Denizlispor maçıyla Fenerbahçe'de teknik direktörlük kariyerine başlayan Emre Belözoğlu, ilk maçında Denizlispor'u 1-0 mağlup etmişti. İkinci maçında ise yine flaş bir hamle ile sezonun en formda oyuncularından Pelkas'ı ilk 11'e almayan genç teknik adam, o maçtan 1-1'lik skorla ayrılmıştı.

BU SEZON İKİNCİ KEZ

Fenerbahçe'nin başında üçüncü maçına Gaziantep FK karşısında çıkan Emre Belözoğlu, bir kez daha sürpriz bir karara imza attı. Bu sezon Fenerbahçe'nin en çok forma giyen isimlerinden birisi olan Luiz Gustavo, Kadıköy'de oynanacak olan Gaziantep FK maçına yedek başlıyor.

Bu sezon Süper Lig'de 26 maça çıkan Luiz Gustavo, bu maçların 25'inde ilk 11'de başlamıştı. Brezilyalı orta saha, Hatayspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından forma giydiği ilk maç olan Konyaspor karşılaşması haricindeki tüm maçlara ilk 11'de başladı.

İşte Emre Belözoğlu'nun sahaya sürdüğü ilk 11:

"Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia."

SAMATTA YEDEKLERDE

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de birinci santraforu olacağı söylenen Mbwana Samatta, yeni hocasının ilk iki maçında 11'de sahaya çıkmıştı. Denizlispor maçında galibiyeti getiren golü atan Samatta, Gaziantep FK maçında yedeklere çekildi.

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Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan beklenmedik karar! Luiz Gustavo bu sezon ikinci kez...
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