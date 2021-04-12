Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan beklenmedik karar! Luiz Gustavo bu sezon ikinci kez...

BU SEZON İKİNCİ KEZ

Fenerbahçe'nin başında üçüncü maçına Gaziantep FK karşısında çıkan Emre Belözoğlu, bir kez daha sürpriz bir karara imza attı. Bu sezon Fenerbahçe'nin en çok forma giyen isimlerinden birisi olan Luiz Gustavo, Kadıköy'de oynanacak olan Gaziantep FK maçına yedek başlıyor.