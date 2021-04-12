Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan beklenmedik karar! Luiz Gustavo bu sezon ikinci kez...

Süper Lig'de 34. hafta maçında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan beklenmedik bir hamle geldi. Bu sezon Süper Lig'de sarı-lacivertli formayı en çok terleten isimlerden birisi olan Luiz Gustavo, 34. haftada oynanacak olan Gaziantep FK maçında ilk 11'e alınmadı.
Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından Denizlispor maçıyla Fenerbahçe'de teknik direktörlük kariyerine başlayan Emre Belözoğlu, ilk maçında Denizlispor'u 1-0 mağlup etmişti. İkinci maçında ise yine flaş bir hamle ile sezonun en formda oyuncularından Pelkas'ı ilk 11'e almayan genç teknik adam, o maçtan 1-1'lik skorla ayrılmıştı.
BU SEZON İKİNCİ KEZ
Fenerbahçe'nin başında üçüncü maçına Gaziantep FK karşısında çıkan Emre Belözoğlu, bir kez daha sürpriz bir karara imza attı. Bu sezon Fenerbahçe'nin en çok forma giyen isimlerinden birisi olan Luiz Gustavo, Kadıköy'de oynanacak olan Gaziantep FK maçına yedek başlıyor.
Bu sezon Süper Lig'de 26 maça çıkan Luiz Gustavo, bu maçların 25'inde ilk 11'de başlamıştı. Brezilyalı orta saha, Hatayspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından forma giydiği ilk maç olan Konyaspor karşılaşması haricindeki tüm maçlara ilk 11'de başladı.
İşte Emre Belözoğlu'nun sahaya sürdüğü ilk 11:
"Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia."
SAMATTA YEDEKLERDE
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de birinci santraforu olacağı söylenen Mbwana Samatta, yeni hocasının ilk iki maçında 11'de sahaya çıkmıştı. Denizlispor maçında galibiyeti getiren golü atan Samatta, Gaziantep FK maçında yedeklere çekildi.