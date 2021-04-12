Son dakika: Rachid Ghezzal'dan flaş itiraf! Beşiktaş'ta kalacak mı? Şampiyonlar Ligi detayı...

Rachid Ghezzal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"BEŞİKTAŞ'TA HİSSETTİĞİM EN İYİ ŞEY AİLE"

Beşiktaş'ta ilk günden beri takımdaki birlikteliği hissettim. Bunu sadece Fransızca konuşan oyuncular için söylemiyorum. Beşiktaş'ta hissettiğim en iyi şey aile olmamızdı. Belki takımda büyük isimler yok ama herkes birbiri için savaşıyor, birbiri için sonuna kadar mücadele ediyor ve bu da bize güç katıyor.