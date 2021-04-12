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Giriş Tarihi: 12.4.2021 15:34 Son Güncelleme: 12.4.2021 16:51

'de kritik randevu! evinde 'u ağırlıyor (CANLI)

Süper Lig'de kritik randevu! Kasımpaşa evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor CANLI

'in 34. haftasında Şenol Can yönetimindeki , İrfan Buz yönetimindeki 'u konuk ediyor. Bahattin Şimşek'in yönettiği karşılaşmanın VAR hakemi de Koray Gençerler. Kasımpaşa'da Aytaç Kara kadro dışı. Malatya ekibinde ise Semih Kaya, Erkan Kaş, Mallan ve Ahmet kadroda yok. Umut Bulut da yedekler arasında. Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Kasımpaşa'da Jeanvier, Yusuf Erdoğan, Hodzic sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor. Aytaç Kara da Beşiktaş maçının ardından kadro dışı bırakılmıştı. Süper Lig'de Kasımpaşa 35 puanla 15. sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor'un puanı ise 33. Malatya temsilcisi 16. sırada.

Kasımpaşa kaptanı Ramazan Köse, maç öncesinde İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Baybaba'ya çiçek takdim etti.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosıc, Haddadı, Sadıku, Bıstrovıc, Koomson, Hajradinovic, Varga, Thelın

Yedekler: Ramazan Köse, Brecka, Feyzi, Doğucan Haspolat, Eren, Drınkwater, Anıl Koç, Tarkan, Yasin

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam, Wallace, Hadebe, Hafez, Acquah, Zeki, Mustafa, Fofana, Adem, Tetteh

Yedekler: Eray İşcan, Zuquı, Umut Bulut, Malle, Doğukan Emeksiz, Erıc, Jospin, Kubilay Kanatsızkuş, Bülent Cevahir, Topalli

Yeni Malatyaspor kaptanı Adem Büyük, eski takımına karşı mücadele edecek. Adem Büyük, uzun yıllar Kasımpaşa forması giyip takım kaptanlığı da yapmıştı.

CANLI ANLATIM

Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçında ilk 30 dakika 0-0 eşitlikle geçildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

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Süper Lig'de kritik randevu! Kasımpaşa evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor (CANLI)
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