Süper Lig'de kritik randevu! Kasımpaşa evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor (CANLI)

Kasımpaşa'da Jeanvier, Yusuf Erdoğan, Hodzic sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor. Aytaç Kara da Beşiktaş maçının ardından kadro dışı bırakılmıştı. Süper Lig'de Kasımpaşa 35 puanla 15. sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor'un puanı ise 33. Malatya temsilcisi 16. sırada.
Kasımpaşa kaptanı Ramazan Köse, maç öncesinde İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Baybaba'ya çiçek takdim etti.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosıc, Haddadı, Sadıku, Bıstrovıc, Koomson, Hajradinovic, Varga, Thelın
Yedekler: Ramazan Köse, Brecka, Feyzi, Doğucan Haspolat, Eren, Drınkwater, Anıl Koç, Tarkan, Yasin
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam, Wallace, Hadebe, Hafez, Acquah, Zeki, Mustafa, Fofana, Adem, Tetteh
Yedekler: Eray İşcan, Zuquı, Umut Bulut, Malle, Doğukan Emeksiz, Erıc, Jospin, Kubilay Kanatsızkuş, Bülent Cevahir, Topalli
Yeni Malatyaspor kaptanı Adem Büyük, eski takımına karşı mücadele edecek. Adem Büyük, uzun yıllar Kasımpaşa forması giyip takım kaptanlığı da yapmıştı.
Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçında ilk 30 dakika 0-0 eşitlikle geçildi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.