Talihsiz El Tigre

Galatasaray'a gelişi ile yeri göğü inleten Radamel Falcao, gollerinden çok sakatlıklarıyla konuşuldu. Kolombiyalı yıldız dün bir talihsizliğin daha tarafı olurken, yüz kemiklerinde kırıklar oluştu. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idmandaİki oyuncu da yerde kalınca hemen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.Deneyimli oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve doktorların kararına göre hastanede kalma süresinin belirleneceği öğrenildi. G.Saray'la Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi olanYÜZ kemiklerinde oluşan kırıklar nedeniyle tedavi altındaki Radamel Falcao'nun, geri dönüşü için hemen harekete geçildi.TEKNIK ekip, sağlık heyetinden anbean oyuncunun durumu hakkında bilgi alırken, bu hafta oynanacak Göztepe maçında Falcao'nun sahaya çıkması mümkün değil.ve Kerem'e geçmiş olsun diyorum. Bir gerçek var ki talihsizlikler Galatasaray'ın başını bırakmıyor.Falcao'nun final haftalarına girilirken yaşadığı ciddi sakatlık, Galatasaray'a zarar verecektir. Ayrıca Falcao'nun sakatlıkları tıpta ders konusu olabilir... Biz bir zamanlar Gökhan Zan için 'cam adam' yakıştırması yapıyorduk, bu tanıma en uygun isim Falcao olmaya başladı. Kolombiyalı yıldızın sakatlık haritasına baktığımız zaman darbe almadığı yer yok.Çünkü Falcao yüzündeki kırıklar nedeniyle ameliyat olacak, bir süre dinlenecek ama maske ile oynamayacaktır.