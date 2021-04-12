Talihsiz El Tigre

Kolombiyalı golcü, sakatlıklarının yanına bir yenisini daha ekledi. İdmanda hava topunda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışan 35’lik forvetin, yüz kemiğinde kırıklar meydana geldi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı
Galatasaray'a gelişi ile yeri göğü inleten Radamel Falcao, gollerinden çok sakatlıklarıyla konuşuldu. Kolombiyalı yıldız dün bir talihsizliğin daha tarafı olurken, yüz kemiklerinde kırıklar oluştu. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idmanda Kerem Aktürkoğluile Falcao hava topuna çıkarken,kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncu da yerde kalınca hemen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yüzkemiklerinde kırıklar tespit edilen deneyimlioyuncu, bir kez daha sahalardan uzak kaldı.Anestezi altında müdahale edilen El Tigre,birkaç gün sadece sıvıyla beslenecek.
2022 MAYIS AYINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Deneyimli oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve doktorların kararına göre hastanede kalma süresinin belirleneceği öğrenildi. G.Saray'la Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi olan Falcao, sezon başınanet 5 milyon Euro kazanıyor.
ÖZEL MASKE HAZIRLANACAK
YÜZ kemiklerinde oluşan kırıklar nedeniyle tedavi altındaki Radamel Falcao'nun, geri dönüşü için hemen harekete geçildi. Golcüoyuncunun yüz şekline göreyapılacak özel maske ilekorumalı bir şekildesahaya çıkmasıplanlanıyor.
TRABZON MAÇINDA SAHADA OLABİLİR
TEKNIK ekip, sağlık heyetinden anbean oyuncunun durumu hakkında bilgi alırken, bu hafta oynanacak Göztepe maçında Falcao'nun sahaya çıkması mümkün değil. 35 yaşındaki oyuncunun,özel maskesi ile 21 Nisan Çarşamba günüoynanacak Trabzonspor karşılaşmasındabelki oynayabileceği öğrenildi.
BİR GÖRÜŞ: LEVENT TÜZEMEN
YENİ CAM ADAM FALCAO
Falcao ve Kerem'e geçmiş olsun diyorum. Bir gerçek var ki talihsizlikler Galatasaray'ın başını bırakmıyor. Fatih Terim'in kadro yapma konusundaiki yakası bir araya gelmiyor. Falcao'nun final haftalarına girilirken yaşadığı ciddi sakatlık, Galatasaray'a zarar verecektir. Ayrıca Falcao'nun sakatlıkları tıpta ders konusu olabilir... Biz bir zamanlar Gökhan Zan için 'cam adam' yakıştırması yapıyorduk, bu tanıma en uygun isim Falcao olmaya başladı. Kolombiyalı yıldızın sakatlık haritasına baktığımız zaman darbe almadığı yer yok. Yaşadığı buson olaydan sonra Galatasaray'da sezonutamamlayacağını düşünmüyorum. Çünkü Falcao yüzündeki kırıklar nedeniyle ameliyat olacak, bir süre dinlenecek ama maske ile oynamayacaktır. Yani Terim, sezon sonuna kadartek santrfor olarak Mostafa'yı düşünmelive onu pamuklara sarmalı.